Al via il 41° Motoraduno di Primavera a Fossano, all'insegna del bel tempo e della sicurezza [FOTO E VIDEO]

Dal quartier generale di piazza Diaz, centro nevralgico della due giorni a due ruote, la carovana di centauri, con in testa l'immancabile Mario Dompè, alias "Don Biker", seduto nel suo sidecar d'ordinanza, ha percorso, nel segno della festa e della sicurezza - parola d'ordine di questa edizione - il centro storico della città, per giungere sul "traguardo" posto in corrispondenza di Piazzetta Manfredi, per il taglio del nastro.