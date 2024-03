Dal 5 al 7 aprile a Lagnasco torna la XXII edizione di Fruttinfiore

Fiori e frutti saranno protagonisti a Lagnasco dal 5 al 7 aprile per la XXII edizione di Fruttinfiore.

Lo spettacolo piromusicale di sabato 6 aprile

Fruttinfiore è anche spettacolo e, come da tradizione, lo spettacolo più atteso da tutti andrà in scena, sabato 6 aprile alle ore 21,00 nell’area adiacente il Santuario di Santa Maria sulla circonvallazione di Lagnasco: lo spettacolo Piromusicale che gli organizzatori di Fruttinfiore, la Pro Loco e alcuni sponsor, che ringraziamo, ci vogliono offrire per celebrare insieme la rutta quando la frutta …. è in fiore.

Anche quest’anno lo spettacolo sarà realizzato dall’azienda Pyrreams S.r.l. di San Colombano al Lambro e anche quest’anno gli addetti dell’azienda lombarda hanno voluto superarsi e creare per tutti i visitatori di Fruttinfiore uno spettacolo super. Lo spettacolo ha per titolo “ Caleidosopio del Tempo” e, con il Monviso a fare da sfondo all’area di sparo, ci terrà tutti con il naso all’insù, chiedendoci di immaginare cose inimmaginabili, trasmettendoci emozioni forti che renderanno unica e irripetibile la nostra serata a Lagnasco.

Siamo dunque tutti attesi alle ore 21,00 di sabato 6 aprile con il naso all’insù per goderci lo spettacolo piromusicale che la Ditta Pyrodreams e Fruttinfiore anche quest’anno ci offrono.

Ricordiamo anche, per dovere di cronaca e per porgere loro il ringraziamento, gli sponsor della serata che sono: Amambiente, Carni Dock, Electric Power, Azienda Quaranta Roberto, Rosatello, Sacchetto Distilleria e GI & BI Broker.

Al termine dello spettacolo musicale, sarà possibile tornare in Piazza Umberto 1°, far visita a “Fruttintavola”, se nel frattempo ci sarà venuta fame, ma soprattutto goderci l’esibizione musicale del Gruppo “Speruma in Band” che, nel Padiglione Melagorà si esibiranno e ci offriranno tanta buona musica.

Le chiese di Lagnasco aperte per le visite

Fruttinfiore è anche arte e cultura e, l’dizione 2024 ci presenta una gustosa novità che sarà sicuramente apprezzata dai cultori dell’arte e della religiosità. Nei giorni di Fruttinfiore, ed esattamente sabato 6 aprile dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 1400 alle 18,00 e domenica 7 aprile dalle 14,00 alle 19,00, le chiese di Lagnasco rimarranno aperte per permettere a chi lo desidera di visitarle ammirandone i tesori artistici e architettonici presenti al loro interno, nonché di conoscerne sommariamente la storia.

Coloro che lo desidereranno avranno dunque la possibilità di visitare:

LA CHIESA PARROCCHIALE – situata in Piazza mberto 1°, nel cuore della manifestazione, fu costruita negli anni tra il 1715 e il 1720 su disegno dell’Architetto di Casa Savoia Giovanni Antonio Sevalle. Al suo interno si potranno ammirare numerosi dipinti, oltre ad un bellissimo altare proveniente, insieme all’organo, dalla Chiesa dei Gesuiti di Saluzzo.

LA CHIESA DELLA CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO CROCIFISSO – è situata in Via Saluzzo, a pochi passi dal centro ed è la Chiesa più antica di Lagnasco in quanto può sicuramente vantare ben più di 500 anni di età. Sono molti i quadri, i dipinti e gli oggetti sacri da scoprire al suo interno, che certamente sorprenderanno e meraviglieranno i visitatori.

IL SANTUARIO DI SANTA MARIA. – Posta all’imbocco del paese, è forse la Chiesa più amata e più cara ai lagnaschesi. La sua costruzione risale agli anni intorno al 1750. Nel corso degli anni ha subito diversi restauri e manutenzioni e al suo interno conserva dipinti, alcuni dei quali rappresentano scene di vita locale. Da vedere l’icona posta sopra all’altare maggiore che rappresenta la Madonna con Gesù Bambino e che ha una interessante particolarità: da qualunque parte la si guardi, essa ti guarda e se ti muovi e giri intorno fissandola, ti accompagna sempre con l’occhio.

LA CAPPELLA DI SAN GOTTARDO – Non è una vera e propria Chiesa ma bensì una cappella funeraria. E’ posta infatti all’interno del Cimitero Comunale e fu costruita nel 1553 dalla famiglia Tapparelli. E’ intitolata al Beato Ajmone Tapparelli, inquisitore, nato ne 1398 e morto nel 1495. Nel 1890 divenne la tomba del Marchese Emanuele Tapparelli, ultimo discendente della nobile stirpe. Lo scorso anno, proprio in occasione di Fruttinfiore furono inaugurati i restauri realizzati in diversi anni di lavori, dal 2017 al 2023.

Ricordiamo ancora gli orari in cui si potranno visitare le Chiese sopra descritte: sabato 6 aprile dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00 e domenica 7 aprile dalle ore 14,00 alle ore 19,00. Non sono previste visite guidate ma i visitatori, all’interno di ogni Chiesa potranno trovare un opuscolo che li guiderà in modo sommario alla visita.

Il Quaderno delle ricette a cura della primaria con prefazione di Federico Francesco Ferrero

Anche per le insegnanti ed i ragazzi e le ragazze della Scuola Primaria di Lagnasco, Fruttinfiore 2024 è cominciata molto prima della data effettiva di inizio. Sin dall’inizio dell’anno, infatti, coordinati dalle insegnanti, i ragazzi hanno provveduto ad intervistare le loro mamme e le loro nonne al fine di raccogliere il numero più alto possibile di ricette da inserire in un quaderno che sarà posto in vendita alla bancarella della Scuola nei giorni della manifestazione. Da un’idea partita in sordina, è venuta fuori una brillante pubblicazione che, secondo gli ideatori, non vuole essere un semplice ricettario o una raccolta di ricette diverse. Vuole essere invece un pezzo di storia del nostro paese attraverso la buona tavola e le più disparate ricette.

Nel corso della realizzazione l’idea è stata notata dal Medico Chirurgo, nutrizionista, giornalista e MasterChef d’Italia Federico Francesco Ferrero che l’ha apprezzata a tal punto da offrirsi per scriverne la prefazione nella quale, tra le altre cose, possiamo leggere: “Questo ricettario sarà, tra qualche decina d’anni, un magnifico ricordo per gli studenti che vi hanno contribuito, ma già oggi è un prezioso strumento per comprendere l’evoluzione etnografica del cibo di una porzione del Piemonte e per cimentarsi con la scoperta di sapori ignoti, praticati da famiglie di molteplici provenienze, che insospettabilmente, a pochi chilometri di distanza, si cibano di piatti completamente differenti.”

Il “Quaderno delle Ricette”, come detto sarà posto in vendita fin dal sabato presso la bancarella della Scuola Primaria, al prezzo di 4,00 Euro, ma la sua presentazione ufficiale avverrà domenica 7 aprile, alle ore 15,30 in Piazza Umberto 1°, nel Padiglione “Melagorà”, quando, una delle ricette contenute nel quaderno, sarà realizzata in diretta da un papà che riceverà la ricetta dalle mani di sua figlia, la quale a sua volta, l’avrà ricevuta dalle mani della nonna. Il tutto alla presenza di Federico francesco Ferrero che sarà poi anche disponile per autografare i “Quaderni” da quanti lo desidereranno. Ovviamente il ricavato della vendita dei quaderni sarà interamente devoluto alla Scuola Primaria di Lagnasco per l’acquisto di materiale scolastico.





Il programma dettagliato di FRUTTINFIORE è visibile sul sito ufficiale della manifestazione: www.fruttinfiore.it