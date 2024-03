Nasce a Monterosso Grana il nuovo circolo Acli "Bourgat"

Si è costituito lo scorso 5 marzo il nuovo circolo Acli "Bourgat" a Monterosso Grana che si affianca a quelli già esistenti nel comune della Valle Grana.

Il direttivo è formato dal presidente Rosario Antonio Niutti, dalla vice presidente Sara Occelli e dai consiglieri Lara Barbero e Monica Molineri.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Monterosso Grana Stefano Isaia che ha dichiarato: "Sono contento che i cittadini abbiano risposto e si siano messi a disposizione per 'fare comunità', cementare i rapporti, riscoprire e preservare antichi valori della nostra valle".

Per il momento la sede provvisoria del circolo si trova nei locali del Centro Incontri del Comune, in via Mistral 28/B, ma l’idea sarà di usufruire in futuro di quelli del salone parrocchiale.

Gli obiettivi a breve di Acli "Bourgat" sono espressi dal neo presidente Rosario Antonio Niutti: "Ci siamo appena formati e per il momento prepareremo una lotteria con in palio le uova di Pasqua e ci concentreremo sull’organizzazione della festa patronale di fine luglio".