Primo fine settimana di primavera: le proposte per trascorrerlo in Granda

Eventi e manifestazioni

Domenica 24 marzo torna a Caraglio la Fiera di Primavera, la manifestazione dedicata all’artigianato e ai prodotti tipici della Valle Grana. La fiera si svilupperà per l’asse di Via Roma e, sotto l’area del Pellerin, dalle 12.30 ci sarà la quinta edizione della sagra della polenta “Bastarda” con una farina speciale chiamata proprio “Bastarda” perché è un misto di 5 farine diverse riscoperta da Lucio Alciati, ed oggi prodotta dall’azienda agricola Molineri Liliana che si potrà gustare sia con il sugo di salsiccia di Bufala “Moris” che con la salsa al Castelmagno del Caseificio produttori Alta Valle Grana. Ad allietare il pomeriggio dalle 14.30 in Piazza Cavour sono previsti balli occitani con Daniela Mandrile, laboratori e animazione per i bambini e passeggiate a cavallo. Info: www.facebook.com/AssociazioneInsiemePerCaraglio

Torna il “Canté j’euv delle Rocche”, a Montaldo Roero sabato 23 marzo, dalle 19.30, nella piazza della frazione San Rocco. Sarà un modo per rievocare il rito del “canté” o “questua delle uova”: usanza quaresimale che si svolgeva nelle comunità contadine di tutto il Piemonte meridionale. Non mancheranno i tanti punti di ristoro curati dalle Pro Loco invitate per l’occasione, ciascuna con il proprio piatto tipico e i produttori vinicoli roerini. Tra le Pro Loco saranno presenti Montaldo Roero, Pocapaglia, Baldissero d’Alba, Canale, Piobesi d’Alba, Castellinaldo, le Acli di Valle Rossi e San Giuseppe di Sommariva Perno, Cellarengo, Verzuolo e l’Oma Roero. Ad allietare la serata, dislocati nei vari angoli del paese i gruppi di cantori spontanei e di musiche tradizionali, simbolo storico di questa festa, con le mantelline nere e il cestino di vimini per raccogliere le uova. Dalle 17 è in programma un laboratorio preliminare di canto e tradizioni per conoscerne l’origine ed il significato del’evento. Info: prolocomontaldoroero@gmail.com e www.ecomuseodellerocche.it/it

Anche quest’anno il Castello Reale di Govone ospiterà la 24ª edizione della manifestazione “Tulipani a Corte”, ideata per valorizzare la splendida fioritura dei tulipani selvatici.

Nel parco del Castello Reale, lo scenario della fioritura si prepara ed è in crescendo per una decina di giorni. La moltitudine fiammeggiante rallegra il passeggio per i vialetti digradanti del parco, per stemperarsi nell’azzurro delle pervinche e nel blu dei muscari, regalando ai visitatori un’insuperabile tavolozza di colori. Domenica 24 marzo si festeggerà l’inizio della primavera con un programma ricco di attività: apertura visite al Castello e Chiesa dello Spirito Santo, letture per bambini, percorsi animati gratuiti per bambini, mostra di Teresio Polastro, camminate guidate gratuite alla scoperta dei 4 percorsi naturalistici di Govone. Il Concerto Govone Smart Music “E(S)SENZA MUSICA” con Mariacarla Cantamessa e Simona Colonna è in calendario alle 16.30 nella Chiesa dello Spirito Santo, ingresso libero senza prenotazione. Ci sarà anche il mercatino del borgo e il pranzo a cura delle Pro Loco di Govone.

Info: www.castellorealedigovone.it/govone-tulipani-a-corte-2024

A Monteu Roero domenica 24 marzo dalle 10 alle 18 è in programma la manifestazione 'Il Roero di Federico Barbarossa - Nel cuore del Roero fra arte, cultura e tradizioni', evento per ripercorrere la storia ritornando indietro nel tempo quando il Barbarossa soggiornò presso il Castello di Monteu Roero ed addentrarsi negli amati i boschi utilizzati anche per la caccia con il falco.

Sarà allestito un campo d’arme di mercenari ed antichi mestieri con arcieria, duelli storici, visite guidate, improvvisazioni storiche in costume d’epoca. Si potrà fare una passeggiata di 7 km tra i castagni secolari sulle tracce dell’Imperatore Barbarossa. Info: https://belmonteu.it/eventi

Il primo mercato dell’antiquariato e del collezionismo di Cherasco dell’anno è fissato il giorno delle Palme, domenica 24 marzo. Il centro storico, dove si svolgerà, chiuso agli automezzi (dalle 8 alle 18), completamente pedonale e con centinaia di bancarelle di oggetti di una volta nelle piazzette, nelle vie che intersecano quelle principali, fino ad arrivare dopo l’arco del Belvedere nei vialetti e giardini della Madonnina. Centinaia di espositori con i loro banchi con mobili e arredamento per la casa, d'antan: i patiti del collezionismo, del vintage e dell’antiquariato potranno trovare un po’ di tutto. Nella grande varietà delle bancarelle si troveranno oggetti dei tempi passati, ma anche pezzi preziosi e insoliti, suppellettili, libri e stampe, strumenti da lavoro, stoffe, abiti, dischi, vintage e retrò. Info: www.comune.cherasco.cn.it

A Neive, domenica 24 marzo, per le vie del borgo, ci sarà il mercatino dell'artigianato con tante curiosità e prodotti tipici. Gli espositori saranno presenti in Piazza Italia, Piazza Cocito e Giardini di San Michele a partire dalle ore 10 fino alle ore 18. Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoNeive

A Clavesana, appuntamento nel fine settimana con la “Festa del vino”, una serie di eventi celebrativi per condividere le nuove annate delle produzioni del territorio.

Sabato 23 marzo nella cornice della Ex Scuola Elementare delle Surie sarà proposta la prima edizione della Cena dell’Amicizia, su prenotazione. Domenica 24 marzo alle 9.30 si inaugurerà la giornata con l’alza bandiera da parte degli Alpini e l’inno nazionale; sarà presentata la mostra fotografica temporanea nei locali della cantina “Racconti divini”, storie persone e personaggi dietro un bicchiere di vino. Dalle 10.30 saranno offerti assaggi preparati dai ragazzi dell’Istituto Alberghiero di Mondovì che proporranno alcune delle loro specialità per accompagnare le degustazioni “non stop” dalle 8 alle 18. Alle 15.00 il gruppo musicale “I tre Lilu” si esibirà nei locali della cantina con il loro nuovo spettacolo per un momento di allegria e leggerezza.

Info: info@inclavesana.it e www.facebook.com/produttorinclavesana

Tornano sabato 23 e domenica 24 marzo le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia. A Cuneo, per questa edizione, i visitatori saranno invitati a scoprire il lato militare del capoluogo, nel percorso del tutto inedito “Cuneo, città di caserme”. In particolare saranno aperte: la Caserma “Cesare Battisti” della Guardia di Finanza, la Caserma “Gonzaga” del Comando Provinciale Carabinieri, la Caserma “Ignazio Vian” del 2° Reggimento Alpini a S. Rocco Castagnaretta e, a completamento del percorso “militare” in città, sarà inoltre visitabile, per la prima volta al pubblico il Rifugio antiaereo “Discesa Bellavista” in discesa Bellavista. A Verduno è previsto un percorso alla scoperta del centro storico del piccolo borgo che conserva in sé il fascino di un paese di altri tempi, panoramicamente affacciato sulle Langhe. A Manta aprirà le sue sale magnificamente affrescate il Castello della Manta. A Savigliano saranno visitabili il convento e la chiesa di Santa Monica, il giardino delle essenze, il Teatro Milanollo e saranno proposte visite guidate della città.

Elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione su www.giornatefai.it

Sabato 23 marzo, l'Associazione La Nuvola organizza "Pasqua in Corso Giolitti" sotto i portici di Cuneo, la manifestazione dedicata all'artigianato di qualità. Dalle 8 del mattino fino alle 18 si potranno trovare sulle bancarelle le creazioni originali e uniche degli espositori provenienti dal Piemonte e dalla Liguria. Il pomeriggio, inoltre, verrà animato da laboratori per bambini.

A Fossano questo fine settimana è in calendario la 41esima edizione del Motoraduno di Primavera. In piazza Diaz e viale Alpi si potranno trovare stand con i concessionari di moto, gli espositori di abbigliamento, caschi e accessori bikers, il Food Park con tensostruttura coperta, street food, ottimo cibo, birra Menabrea, musica e animazione, il Villaggio Honda con test drive e Young Riders School, il Partner Village, il palco e maxischermo, i Test drive moto Kawasaki, ”Bimbi a bordo” con la pista gonfiabile Ktm, Guida sicura a cura del Motoclub Polizia di Stato e della Polizia Stradale di Saluzzo e il Vespa Village. Nel cuore del Motoraduno, in Piazza Diaz, ci sarà il tradizionale raduno della domenica mattina con la SS Messa e benedizione delle moto del mitico Don Biker. In via Roma il programma prevede l’inaugurazione ufficiale sabato alle 15.30 davanti al Comune. Da qui partenza per la sfilata in moto verso Cussanio. Si potranno trovare la mostra scambio di auto moto e ricambi d’epoca, l’esposizione di auto dei concessionari fossanesi ed espositori di artigianato artistico. Il programma completo e tutti gli aggiornamenti sul Motoraduno sono disponibili su: www.facebook.com/motoradunodifossano

L’evento ludico itinerante “Granda games” si svolgerà a Savigliano il 23 e 24 marzo, presso l’Ala di piazza del Popolo. Al comitato spetta l’onere, anno dopo anno, di rendere appassionante l’avvicinarsi al gioco da tavolo per un numero sempre maggiore di persone, di tutte le età. Dai ragazzi agli adulti, alla generazione “boomer”, così da coinvolgere e far divertire un gran numero di curiosi. L’ala “Lorenzo Morello” ospiterà dunque gratuitamente tutti coloro che vorranno avvicinarsi a questo tipo di attrazione. Ed accoglierà chi già conosce alcuni giochi, chi vuole scoprirne altri e chi, da neofita, vorrà aprire gli occhi su un mondo sconosciuto, per trascorrere alcune ore all’insegna della spensieratezza “intelligente”. Info: www.grandagames.it

Sabato 23 marzo si festeggerà il Darwin Day 2024 anche tra Langhe e Roero, insieme a tante località sparse per il pianeta. Per l’occasione aprirà i suoi cancelli l’Oasi LIPU dei Canapali, una splendida area naturalistica nata dalla rigenerazione ambientale di un’ex cava a Magliano Alfieri, proprio a pochi metri dal fiume Tanaro che divide le colline del Roero da quelle delle Langhe.

All’interno dell’oasi sono previsti approfondimenti sulla vita di Charles Darwin, osservazioni naturalistiche e ornitologiche presso i capanni attrezzati per il birdwatching ed emozionanti incontri dal vivo con un Uomo di Neanderthal in carne e ossa. Le attività si svolgeranno lungo l’intero arco della giornata e sarà consentito ai partecipanti e alle famiglie di scegliere di partecipare per l’intera giornata o solo per metà. Si potrà infatti scegliere se iscriversi e raggiungere l’Oasi con una passeggiata naturalistica guidata al mattino, oppure di raggiungere direttamente l’oasi in auto o in bici: in questo caso, saranno previste due diverse sessioni di iscrizione, in tarda mattinata o nel primo pomeriggio. Info: www.ambientecultura.it

Musica e spettacoli

Sabato 23 marzo

“El castel ed le Ratavolòire” (Il castello dei pipistrelli), commedia in lingua piemontese, andrà in scena sabato 23 marzo alle 21 a Caramagna Piemonte nel cinema - teatro comunale di piazza Boetti. La commedia brillante di Ezio Tesi, si svolge in un Castello infestato dai pipistrelli protagoniste sono le vicende di Ada e Luca Pautasso, interpretati da Maria Rosa Franco e Giampiero Lovera. Questa divertente coppia, alle prese con un'imprevista eredità, si ritrova a navigare tra fantasmi, misteri e personaggi dai loschi trascorsi, rendendo ogni istante un'esplosione di risate e sorprese. Uno spettacolo tutto da godere che desidera far trascorrere due ore di sane risate al pubblico. La serata è a titolo benefico con ingresso a offerta libera a favore de “Il Fiore della Vita Odv” che sostiene il centro di 2° Livello della Rete Onco-ematologica pediatrica regionale della Pediatria dell’Ospedale di Savigliano, punto di riferimento per tutta la Provincia di Cuneo. Info: www.facebook.com/people/AT-Pro-Loco-Caramagna/100083036995019

Lo spettacolo Kirghizistan Boy andrà in scena sabato 23 marzo alle 21 al Teatro Civico di Busca, nell’ambito della stagione teatrale Zona Franca organizzata da Santibriganti Teatro. Racconta la storia di un viaggio di conoscenza di luoghi lontani, popoli straordinari e scoperte personali attraverso sconfinate praterie e paesaggi meravigliosi. Sylvie e Samuel sono madre e figlio: lei ha smarrito desideri ed obiettivi, lui si sta perdendo nell’aggressività, nell’apatia, nella violenza e in un risentimento venato di intolleranza. Proprio un viaggio in Kirghizistan regalerà ai due l’opportunità di conoscersi davvero, di mettersi a nudo e finalmente di sentirsi più vivi che mai. Il biglietto d’ingresso costa 12 euro più diritti di transazione se acquistato online su ticket.it, altrimenti 15 euro direttamente in cassa a partire da un’ora prima dello spettacolo.

Info: www.facebook.com/Santibriganti.CaraglioBuscaDronero?locale=it_IT

Sabato 23 marzo alle 21 a Marene la compagnia Banda Brusca di Bene Vagienna porterà in scena l’esilarante commedia in dialetto dal titolo “Prova d’amore” di Secondino Trivero.

“Un ricco industriale, vedovo, convive con la sua ex segretaria che si atteggia a ricca e nobile, con tanto di maggiordomo pignolo e pressante. In soccorso al malcapitato arrivano la zia, il fratello dalla campagna…e poi i figli … che mai potrà accadere? venite a scoprirlo!” Posti limitati, richiesta la prenotazione tramite il seguente link: www.eventbrite.com/e/biglietti-prova-damore-770547066017 o su: https://parrocchiamarene.it/auditorium Per info o cancellazione prenotazione scrivere a: auditoriumsangiuseppemarene@gmail.com

In occasione del primo giorno di primavera e compleanno di Johann Sebastian Bach, riprende Back TO Bach, il festival di musica antica dedicato al grande compositore tedesco che si svolgerà a Torino e in diversi altri centri del Piemonte. Il Consort Maghini presenta “Melancholia generosissima”. Il programma musicale del concerto è incentrato sulla cantata “Le sette parole di Cristo sulla croce” è un lavoro fortemente rappresentativo dell’arte musicale di Schütz, una partitura appropriata per la Settimana Santa, di straordinaria qualità e intensità espressiva. Appuntamento sabato 23 marzo alle 21 a Sommariva del Bosco, Santuario della B.V.M. di San Giovanni, domenica 24 marzo, alle 16.30 a Carmagnola, Confraternita di San Giovanni Decollato. Info e programma completo della rassegna: www.facebook.com/coromaghinifb

L’assessorato alla Cultura del Comune di Borgo San Dalmazzo ripropone per il 2024 la consueta Rassegna di Teatro Dialettale presso il Civico Auditorium "Città di Borgo San Dalmazzo".

Sabato 23 marzo alle 21.00 andrà in scena “Tut per ‘n mort” con la Compagnia teatrale “La corte dei Folli” di Fossano. Biglietti (€ 5,00) in prevendita presso l'Ufficio Turistico di Borgo San Dalmazzo. Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoBorgoSanDalmazzo

Appuntamento a Monterosso Grana nella Bocciofila di San Pietro, sabato 23 marzo alle 20.45 con la nuova opera teatrale di Diego Anghilante, una pièce il cui titolo riprende una celebre poesia di Antonio Bodrero: “AbeioAbeio (ApeApe)”. L’autore prende spunto dal fenomeno del ritorno dei giovani alla montagna e alla vita rurale per raccontare l'infelice storia di Louren (Lorenzo), giovane di Torino che abbandona la condizione di “sdraiato” universitario per tornare a vivere a Saouzo, nome immaginario del paese da cui erano emigrati i suoi genitori. Louren sceglie il nobile mestiere dell'’apicultore, ma l’ostilità o l’indifferenza dei pochi abitanti rimasti nel paese, le difficoltà lavorative e soprattutto la solitudine lo fanno progressivamente scivolare verso una condizione di follia, dove si fa incerto il confine tra realtà diurna e vita onirica, tra esistenza vera e cartoni animati. Info: www.espaci-occitan.org

Ritorna la rassegna della Società Corale Città di Cuneo “Dopocena in Corale”. Il primo appuntamento è per sabato 23 marzo alle 21.00 a Cuneo presso la Sala San Giovanni Via Roma, 4. Si esibirà il Coro Femminile VocinCanto e l’Ensemble strumentale Charites di Torino, diretti dal maestro Pietro Mussino. Verrà presentato il programma Snow Angel- Musica e Poesia dal mondo intermedio. Il tema della neve e dell’angelo attraverserà tutto il Concerto, cucendo un filo di poesia, contemplazione, emozione. Info: www.vocincanto.net

Appuntamento nel fine settimana a Cuneo con il coro MusicaNova che eseguirà lo Stabat Mater di Karl Jenkins. Un centinaio di esecutori che daranno forza a questa eclettica partitura ricca di drammatici contrasti. I solisti saranno il soprano Daniela Quaglia, il contralto Paola Lombardo e Franco Olivero al duduk e flauto traverso. Il concerto si svolgerà sabato 23 alle 21 in Cattedrale di Santa Maria del Bosco con la direzione di Enrico Miolano. Ingresso libero.

A Dogliani la Filarmonica "Il Risveglio" apre come da tradizione la stagione concertistica con il “Concerto di Pasqua 2024” che si terrà sabato 23 marzo alle 21 presso la Sala Polivalente di via Louis Chabat. Il concerto sarà aperto da una breve esecuzione della Banda Giovanile del Risveglio che presenterà nuovi brani scritti da diversi autori appositamente per questo tipo di formazione, cui seguirà l’esibizione della banda senior che presenterà un programma imperniato sulla musica classica con due omaggi a Giacomo Puccini in occasione del centenario della morte, un’aria in versione strumentale dalla “Cavalleria Rusticana” e la “Danza Piemontese op. 31 n. 1” di Leone Sinigaglia. Poi si esibirà il Corpo Bandistico “Alta Val Tanaro” di Garessio che eseguirà un programma vario comprendente brani originali per banda quali “Concerto d’Amore” e trascrizioni di colonne sonore di film quali “Il Gladiatore”, “Mancini Magic” e “My name is nobody”. Ingresso libero. Info: https://ilrisveglio.altervista.org e pagina Facebook

A Piasco sabato 23 marzo, nella sala polivalente dottor Serra, è in programma una serata per raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione di impianti fotovoltaici in Kenya nella diocesi di Marsalabit. Le installazioni sono eseguite dai componenti del gruppo “Sololo Hospital” di Manta.

Promotore dell’iniziativa Paolo Mattio, che nel mese di settembre era stato nel paese africano insieme ad alcuni amici volontari. Alle 21 torna in scena il teatro piemontese: il gruppo teatrale di Villarettese di Bagnolo presenta la commedia “Meisin-a di giari” di Antonella Zucchi.

Ingresso gratuito, consigliabile prenotare in anticipo. Al termine verranno raccolte offerte libere. Info: www.piasco.net

Sabato 23 e domenica 24 marzo

Con il suggestivo incontro tra il dio della musica e quello del vino, Alba Music Festival presenta, con la direzione di Giuseppe Nova, la 19esima edizione di Bacco&Orfeo, i concerti della domenica di Alba e Bra. I dodici concerti si svolgeranno come tradizione per sei domeniche consecutive dal 24 marzo al 28 aprile: alle 11 nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba, in collaborazione con il Centro Culturale San Giuseppe e al pomeriggio, alle 16.30, nel Coro della Chiesa braidese di Santa Chiara. I concerti saranno introdotti dal musicologo Dino Bosco e quelli del mattino di Alba, saranno seguiti da un calice di vino. Il 24 marzo si apre con una co-produzione di Alba Music Festival con l’Academia Montis Regalis e I Musici di Santa Pelagia: la voce di Sang Eun Kim, il flauto di Giuseppe Nova e il clavicembalo di Maurizio Fornero, accompagnati dell’ensemble de I Musici di Santa Pelagia, interpreteranno un repertorio barocco con forti accenti spirituali.

Info: www.albamusicfestival.com/it e www.facebook.com/albamusicfestivalitalyusa

Domenica 24 marzo

Per la rassegna “Burattinarte d’Inverno”, domenica 24 marzo a Murazzano andrà in scena alle 16.30 nel Salone Polifunzionale “Antologia”. Jordi Bertran, conosciuto a livello internazionale come uno dei maestri burattinai, presenta uno spettacolo in sette scene musicali e teatrali, dove movimento, dettagli suggestivi e gesti naturali producono un magnetismo ipnotico che catturerà lo spettatore. Attraverso i fili del burattino, Bertran dà vita a personaggi noti e immaginari, a figure anonime ispirate al mondo del circo, del teatro o della cultura. Ingresso libero.

Info: www.burattinarte.it

L'Associazione Culturale Santa Cecilia ha programmato un concerto dedicato alla più grande cantante lirica di tutti i tempi, Maria Callas, la “divina". L'appuntamento è per domenica 24 marzo alle 18 presso il Salone degli Stemmi del castello di Magliano Alfieri. Lo spettacolo offrirà un viaggio toccante e coinvolgente attraverso la vita di colei che visse d’arte e visse d’amore, fino all’epilogo nel 1977, a soli 54 anni. Protagonista del concerto il celebre soprano Daria Masiero.

A completare lo spettacolo ci saranno Andrea Albertini al pianoforte e Hilary Bassi in qualità di voce narrante. Ingresso a offerta libera, necessaria la prenotazione con mail a asso.santacecilia@gmail.com

Domenica 24 marzo va in scena il terzo e ultimo appuntamento della rassegna “Che spettacolo… musica e teatro!”; sul palco Gimmi Basilotta con “Una fiaba tira l’altra”, per bambini dai 7 ai 10 anni. Lo spettacolo, della durata di un’ora circa, viene proposto in due repliche alle ore 10 e alle 11.15 a Cuneo nella sala “Mosca” del Conservatorio: l’ingresso è libero ma è obbligatorio prenotare i posti su www.conservatoriocuneo.it data la capienza limitata della sala: l’evento è tutto esaurito ma è comunque possibile registrarsi in lista di attesa. Tra fiabe vecchie e fiabe nuove c’è sempre qualcosa che ci commuove, c’è sempre qualcuno da salvare e un cattivo con cui lottare. Tre storie di nascite straordinarie: storie di principesse belle, ma un po’ svampite e sonnacchiose; storie di principi brutti, ma irresistibilmente spiritosi; storie di bambini piccoli, ma incredibilmente scaltri. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

Domenica 24 marzo, alle 17, il Monastero della Stella di Saluzzo sarà il palcoscenico del concerto del duo arpa e pianoforte composto dai gemelli Isoardi. Elisabetta, all'arpa, ed Emanuele, al pianoforte, sono nati nel 2006 e nonostante la giovane età vantano già un curriculum di tutto rispetto, con numerosi riconoscimenti in concorsi, rassegne e concerti da solisti, in duo, con orchestra e gruppi da camera. Il programma del concerto offrirà al pubblico un'entusiasmante selezione di musiche di autori celebri quali: Claude Debussy, John Thomas, Marcel Tournier, Francesco Petrini, Felix Mendelssohn Bartholdy, Cesare San-Fiorenzo Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Eventuali prenotazioni sul sito: www.monasterodellastella.it

Domenica 24 marzo, alle 16.30, al Teatro Civico di Caraglio va in scena lo spettacolo per le famiglie dal titolo “I brutti anatroccoli”, della Compagnia Teatrale Stilema, scritto e interpretato da Silvano Antonelli. Lo spettacolo è liberamente ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen e si rivolge a un pubblico di famiglie e bambini dai 3 ai 10 anni. Essere uguali. Essere diversi. Cosa ci fa sentire “a posto” oppure “in difetto” rispetto a come “si dovrebbe essere”? Per una bambina, per un bambino ogni attimo è la costruzione di un pezzo della propria identità. Biglietti online su www.ticket.it e su www.santibriganti.it

Domenica 24 marzo a Casa Delfino, in corso Nizza 2 a Cuneo è in programma il concerto del duo pianistico composto da Aurelio e Paolo Pollice che si terrà, alle 16.30. In programma l’esecuzione di trascrizioni delle principali arie d’opera tratte da Manon Lescaut, La bohème, Tosca, Madama Butterfly e Turandot. Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Info: incontridautore@yahoo.it

A Fossano domenica 24 marzo, alle 17 presso la chiesa di S. Antonio Abate, l'orchestra della Fondazione Fossano Musica inaugura la stagione concertistica 2024 con un evento unico, esibendosi con le sinfonie di Haydn e Beethoven. Dirige il maestro Aldo Salvagno.

Info e prenotazioni: https://fondazionefossanomusica.it

Cultura e musei

Domenica 24 marzo dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 con partenza ogni ora l’associazione Turismo in Langa propone visite guidate al Castello di Sanfrè. La visita inizierà con un giro del giardino, da cui si gode di un ampio panorama sulla pianura cuneese e sull’arco alpino; all’interno si potranno visitare alcune delle sale cinquecentesche, tra cui lo splendido Salone dei Duchi, dove gli Isnardi ospitavano i Duchi di Savoia, con la parte dedicata all’alcova e con i soffitti ricchi di meravigliosi stucchi e affreschi di fine ‘500. Il tour si concluderà con un assaggio di fuaset, dolce tipico del paese realizzato con la pasta del pane e la degustazione di un calice di vino dell’Azienda Agricola Sicca Vini. Info. www.turismoinlanga.it/it

A Dronero fino al 25 marzo torna il Ponte del Dialogo, festival letterario diffuso che proporrà numerosi appuntamenti in diversi luoghi identitari della città: questo fine settimana, oltre al Teatro Iris, il Monastero di Sant’Antonio, il Museo Mallé. Il Festival propone nuovi ponti, nuovi dialoghi: fra generazioni, territori, visioni del mondo diverse. Una tavolozza di colori che non è disordine ma specchio della complessità dei tempi che attraversiamo. Il filo conduttore resta il tentativo di dare un senso a ciò che accade intorno a noi, di offrire, soprattutto ai giovani, uno strumento per andare oltre la superficie, per approfondire, per confrontarsi con testimoni ed esperienze significative del nostro tempo. In questa direzione vanno le riflessioni di Umberto Galimberti sullo spaesamento, il talk di Gio Evan, i dialoghi con Mattia Insolia e Zita Dazzi, lo sguardo al futuro di Silvio Montesini. Programma completo su: www.facebook.com/cittadidronero e pagina Facebook Ponte del Dialogo.

Domenica 24 marzo, alle 15 al secondo piano del Museo Civico Mallé, avrà luogo l’inaugurazione della mostra “Le falci nell’arte, l’arte delle falci”. L’esposizione è un originale progetto culturale per i legami con il territorio e per i particolari agganci con la storia figurativa, mitica, simbolica e iconografica dell’oggetto falce. Include trenta opere d’arte, compresi due dipinti del 1905 dell’artista valmairese Matteo Olivero inerenti al tema, insieme a una mappa creata per l’occasione sulla “Dronero di ferro”, un’inedita sala immersiva con il suono della “voce della falce” e materiali d’archivio tra punzoni, etichette e fotografie provenienti direttamente dall’archivio della Falci di Dronero. Info: www.museomalle.it

In occasione del mese di marzo, in cui numerose sono le iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tematica del ruolo femminile nella società e sulle discriminazioni ancora presenti, a Cervasca racconterà la sua esperienza Amani El Nasif, scrittrice nata in Siria ma cresciuta a Bassano del Grappa, che nei suoi due libri, Siria mon amour e Sulla nostra pelle, racconta la sua esperienza di ragazza sequestrata dai familiari per costringerla a un matrimonio programmato e il suo percorso di sofferenza e condivisione di storie dolorose con altre giovani. La storia di Amani, però, è quella di una donna che ce l’ha fatta: ha superato le difficoltà senza perdere il sorriso e mantenendo - anzi fortificando - la sua capacità di empatizzare con gli altri e il desiderio di dare voce anche a chi non ha potuto tornare a volare. Domenica 24 marzo, alle 20.45, presso il Salone polivalente del Comune la scrittrice incontrerà il pubblico, raccontando la propria storia. L’ingresso è libero. Info: www.comune.cervasca.cn.it

Appuntamento nella città della Zizzola con la mostra mercato di minerali e fossili "GeoBra", che si terrà nelle date di sabato 23 e domenica 24 marzo presso i locali del Movicentro. L'evento vedrà la partecipazione di espositori e hobbisti che presenteranno un'ampia selezione di campioni, dai classici esemplari alpini frutto della ricerca di collezionisti locali ai pezzi provenienti da località classiche di Marocco, Brasile, Cina, India e numerose altre località mondiali.

Tra le curiosità di questa edizione, le pietre lavorate di "giada del Monviso" e i monili realizzati a partire dai cristalli di gesso raccolti nel territorio del Roero. Non mancherà l'attenzione all'"invisibile" con la presenza di una mostra fotografica di immagini di "micromount" curata dall'esperto Bruno Marello. Organizzata da un gruppo di appassionati nell'ambito dell'associazione Amici dei Musei di Bra, la mostra osserverà orario continuato dalle 9.00 alle 19.00. Ingresso libero.

Info: www.facebook.com/GeoBra2024 http://www.amicideimuseibra.it/geobra

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Alba propone una nuova rassegna letteraria dal titolo Alba Noir Festival, interamente dedicata al genere giallo. Il primo appuntamento in programma è sabato 23 marzo, alle 18, in sala Fenoglio, con “Il sabato giallo è donna. Omaggio ad Agatha Christie”. Le scrittrici ospiti, Elisabetta Cametti e Rosa Teruzzi, dialogheranno con il giornalista Marcello Pasquero per raccontare i loro ultimi romanzi: Elisabetta Cametti, redattrice della trasmissione televisiva “Uno Mattina” in onda su Rai Uno, presenterà “Una brava madre” (Piemme edizioni), un thriller avvincente in cui la responsabile della squadra mobile di Milano, Annalisa Spada, indaga su un delitto poco chiaro; Rosa Teruzzi, capo redattrice della trasmissione televisiva “Quarto Grado”, parlerà della sua ultima pubblicazione per Sonzogno, “La ballata dei padri infedeli”, un nuovo episodio della saga del Giambellino che vede protagoniste la fioraia Libera, con il pallino dell’investigazione, sua madre Iole e sua figlia Vittoria, giovane agente di polizia. Ingresso libero, info: www.facebook.com/AlbaCulturaEventi

Prosegue anche questo fine settimana, presso lo Spazio Incontri di Fondazione CRC a Cuneo, “Charles M. Schulz – Una vita con i Peanuts", mostra immersiva nell’opera del più grande cartoonist del XX secolo”. Uno spettacolare ambiente dal design “tutto Peanuts” offre al visitatore una serie di esperienze adatte a varie fasce di età. I contenuti sono interamente realizzati in inglese e in italiano per far apprezzare l’opera originale del Maestro americano (che curava anche il lettering delle vignette) e, allo stesso tempo, renderla comprensibile al pubblico più vasto e di interesse al pubblico più giovane. I bambini avranno l’occasione di un incontro ravvicinato per scoprire le peculiarità dei personaggi più famosi, giocare con essi e anche provare a riprodurre i loro disegni seguendo il tratto di Schulz su di un tavolo retroilluminato.

L’esposizione sarà visitabile, fino al 1° aprile, dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. Info: www.fondazionecrc.it

La mostra “Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto” presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo, Fondazione CRC è prorogata fino al 1° aprile. Sabato e la domenica seguirà un orario continuato dalle 10 alle 19.30. Visite guidate gratuite su prenotazione su: www.eventbrite.it.

Sabato 23 marzo, alle 16.30, un nuovo appuntamento con la visita spettacolo di e con Elisa Dani, dal titolo "Il mio volto è la mia CASA. E se vola è ancora meglio!" che porterà i bambini dai 7 anni a conoscere la mostra e gli artisti esposti. Continuano le visite guidate gratuite il sabato e la domenica, alle ore 15.30 e alle 18. Per info scrivere a mostralottotibaldi@gmail.com.

Le mostre fotografiche “Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos dal dopoguerra a oggi” alla Castiglia di Saluzzo e “Inge Morath. L’occhio e l’anima” al Filatoio di Caraglio verranno prorogate fino a lunedì 1° aprile (giorno di Pasquetta), offrendo nuove opportunità per immergersi nella grande fotografia d’autore. Gli orari di apertura rimarranno invariati: la mostra collettiva delle autrici e degli autori Magnum è visitabile il venerdì, dalle 15 alle 19, il sabato, la domenica e i festivi, dalle 10 alle 19; la monografica su Inge Morath, invece, il giovedì e venerdì, dalle 15 alle 19, il sabato, la domenica e i festivi, dalle 10 alle 19.

Conservando il biglietto di una delle due mostre si avrà diritto all’ingresso ridotto all’altra, fino al 1° aprile. Info: www.fondazioneartea.org e www.facebook.com/MuseiSaluzzo.

Proseguono a Cuneo gli appuntamenti della rassegna “8 marzo è tutto l’anno”. Sabato 23 marzo, alle 14.30 (durata 90 minuti) è in programma la passeggiata per famiglie con bambini “Alla scoperta di Cuneo con gli occhi dei bambini e delle bambine”. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Nel corso della passeggiata saranno raccontate le storie di donne, mamme, scrittrici, cantanti ed eroine coraggiose che hanno fatto la storia della città.

Sempre sabato, alle 17 (durata visita 90 minuti), appuntamento con la visita guidata “Storie di donne”, un itinerario alla scoperta della città e delle sue voci femminili, come Alice Schanzer, Bettina Vaschetto, Carolina Invernizio. A termine visita, aperitivo presso un locale nel centro storico di Cuneo. Info: www.comune.cuneo.it/pari-opportunita/8-marzo-e-tutto-lanno.html