Giuseppe Bertone confermato presidente dell'AVO Mondovì

Martedì 19 marzo si è tenuta a Vicoforte l’assemblea annuale dell’Associazione volontari ospedalieri AVO Mondovì, dal titolo “Noi siamo AVO”.

Durante l’assemblea è stato approvato il bilancio 2023, sono state descritte le varie attività svolte nel 2023, presentato il programma per il 2024 e si sono svolte le elezioni del nuovo consiglio direttivo e del presidente.

Il presidente Giuseppe Bertone ha fatto un bilancio dei tre anni di mandato: “Siamo partiti nel marzo 2021 in piena pandemia incominciando da subito a dare collaborazione nei centri vaccinali per poi piano piano riprendere nelle altre strutture, entrando anche in altre due Rsa e a domicilio.

Attualmente siamo presenti all’Ospedale di Mondovì dove siamo anche entrati nel reparto di Pediatria, all’Ospedale di Ceva, in due centri diurni, in sei Rsa (Sacra Famiglia di Mondovì, Don Rossi di Villanova Mondovì, San Giuseppe di Vicoforte, San Michele Arcangelo di S. Michele Mondovì, Casa del sorriso di Mombasiglio e Opera Pia Garelli di Garessio). Siamo presenti in domicilarità in collaborazione con Cssm e Unione Montana Cebana e in collaborazione con altre associazioni per la colletta alimentare, Banco farmaceutico, collaboriamo con Asl Cn1 per la giornata del diabete e altre iniziative. Inoltre con il nostro progetto “Stile di vita sano” tramite dottori e specialisti cerchiamo di creare incontri e passeggate rivolte a tutta la popolazione per dare informazioni di prevenzione”.

Per il triennio 2024/2027 come presidente è stato riconfermato Giuseppe Bertone e vicepresidente Carla Allemandi ed eletti consiglieri Liliana Comino, Claudio Camilla, Ennio Bruno, Andreina Basso, Anuca Orleanu, Anna Griseri e Marinella Grosso.

Tesoriere Renato Garzero e segretaria Cristina Rossi.

Per i revisori dei conti Aurora Lombardi, Roberto Rigoni e Marco Cardone.

Per il consiglio di disciplina Alessandra Golinelli, Matteo Manildo e Gregorio Barbieri.

Dice il presidente Bertone: “Ringrazio i miei collaboratori, i membri del direttivo e tutti i volontari che hanno saputo accompagnarmi in questo percorso. Sono sicuro che con la squadra del nuovo direttivo sapremo continuare la strada intrapresa da AVO Mondovì senza fermarci mai, perchè fermarsi vuol dire tornare indietro. I nostri valori e gli obbiettivi sono sempre migliorare la vita di chi è ricoverato in ospedale o in strutture sociosanitarie collaborando con il personale, rispondendo sempre piu’ hai nuovi bisogni del territorio, donare un sorriso, confortare, ascoltare, stringere una mano, guardare negli occhi, operando in maniera totalmente gratuita. Il volontariato Avo è una grande esperienza di valori e di opportunità’ di crescita personale che contribuisce al benessere della comunità”.

“Ringraziamo - dicono dall’AVO Mondovì - il comune di Vicoforte per aver messo a disposizione la sala, il sindaco Gianpietro Gasco e l’assessore Barbara Nano, il sindaco di Mondovì e presidente della Provincia Luca Robaldo, il gruppo di volontarie di Vicoforte che hanno collaborato nell’organizzazione, il presidente AVO, il direttivo e tutti i volontari che hanno partecipato”.

Per maggiori informazioni contatta il numero 3341112372 o mail avomondovi@libero.it