Biathlon: Matilde Giordano è campionessa italiana Aspiranti nella mass start di Anterselva

Ad Anterselva vanno in scena i Campionati Italiani di Biathlon per gli Assoluti, i Giovani e gli Aspiranti.

In quest’ultima categoria, nella splendida cornice della Sudtirol Arena altoatesina, prevalgono al maschile Lorenzo Bonino e al femminile la cuneese Matilde Giordano, vincitori delle rispettive mass start.

Giordano si impone con una grande prestazione: l’aggregata delle Fiamme Oro chiude in 28’54″3 malgrado non abbia all’attivo alcun poligono pulito (2-1-1-1). Ben cinque gli errori di Giordano, che tuttavia ha un passo sugli sci nettamente migliore rispetto alle altre e va a conquistare il secondo oro stagionale nei Campionati Italiani.

Seconda posizione, con 26″9 di distacco, per la gardenese Tanja Wanker (1-0-2-0), la più precisa al poligono insieme a Gaia Gondolo tra le atlete arrivate nelle prime cinque posizioni. Sul gradino più basso del podio Alice Gastaldi (51″1 di ritardo, 0-2-2-0).

Per l’atleta del Valle Pesio si tratta della terza medaglia stagionale ai Campionati Italiani. In top-5 anche Gondolo (0-0-3-0) e Sara Forlin (3-0-1-1), che con un errore di troppo butta forse via il podio. A seguire Magalì Miraglio Mellano, Luna Forneris, Maddalena Ballan, Patrizia La Marchina e Viola Camperi, unica classe 2009 in top-10. Dodicesima una delle favorite della gara, Thea Wanker (1-0-2-2).