Calcio Serie D: i risultati degli anticipi, vola il Bra

Tris esterno del Bra, in uno dei quattro anticipi della 32^giornata. I giallorossi si impongono per 3-1 sul campo del Chieri conquistando i tre punti in palio e raggiungendo il Ticino al terzo posto a quota 55. In gol Tuzza (doppietta) e Marchisone su calcio di rigore.

I RISULTATI DEGLI ANTICIPI

Chieri-Bra 1-3

Chisola-Asti 0-0

Pinerolo-RG Ticino 0-1

Derthona-Albenga 2-2

CLASSIFICA: Alcione*** 65, Chisola* 60, RG Ticino*, Bra* 55, Varese**, Vado**, Albenga* (-2) 53, Asti* 51, Ligorna** 49, Sanremese**, Fezzanese**38, Derthona* 37, Lavagnese** 35, Chieri*34, Gozzano***, Vogherese**, Pinerolo* 33, Alba**30, Pont Donnaz** 21, Borgosesia**16

*32 partite giocate; **31 giocate; ***30 giocate

Domenica le restanti partite, tra cui Alba-Ligorna (ore 15): Pont Donnaz-Varese, Vogherese-Borgosesia, Gozzano-Vado, Sanremese-Fezzanese, Lavagnese-Alcione.