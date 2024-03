Volley A2/F: ultima gara casalinga della stagione per la Lpm Bam Mondovì; Al PalaManera domani arriva un Perugia già promosso in A1

La Lpm Bam Mondovì domani alle 17 affronterà gli “Angeli neri” della Bartoccini-Fortinfissi Perugia nella 4^ giornata di ritorno della Pool Promozione. Un match che chiuderà gli impegni casalinghi del Puma in questa stagione, prima dell’ultimo atto a Messina, con la trasferta fissata per il 30 marzo.

Domani, intanto, si affronteranno due squadre che non hanno più nulla da chiedere al Campionato. La Lpm, infatti, ha già la certezza di non prendere parte ai Play-off, mentre il Perugia, domenica scorsa, ha tagliato il traguardo della promozione diretta in A1 con tre giornate d’anticipo. Quella del PalaManera, dunque, rappresenta una passerella per la squadra umbra, che con grande merito ha conquistato la Pool Promozione, ma anche la Coppa Italia di A2.

L’assenza di pressione per entrambe le squadre, tuttavia, potrà rappresentare l’ingrediente giusto per assistere a un match piacevole e avvincente. Per le pumine, inoltre, quella di domani sarà l’ultima apparizione al PalaManera e per questo è lecito attendersi un “saluto” dignitoso per i propri tifosi, magari con la conquista di una vittoria prestigiosa. All’andata la squadra di Giovi si è imposta per 3-1.

Arbitri designati per questo incontro sono Barbara Manzoni (Malgrate) e Antonio Testa (Padova). Come di consueto sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming gratuita, utilizzando il sito internet di volleyballworld TV, previa registrazione. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 17.