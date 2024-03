Volley A2M. Cuneo sfida Cantù per provare l'aggancio al 2° posto, poi da mercoledì saranno playoff (VIDEO)

Con la partita di domani pomeriggio, domenica 24 marzo, si chiude la regular season del campionato di serie A2 Credem Banca. Un torneo che da anni non si vedeva così equilibrato, con forze di pari valore in grado di lottare per le posizioni di vertice, ma livellato anche nella lotta per non abbandonare la categoria.

È vero, Grottazzolina non ha mai mollato la prima posizione, ma nonostante ciò non è quella squadra ammazza campionato come lo è stata la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nella passata stagione.

I marchigiani hanno conquistato la certezza matematica di aver vinto la regular season domenica scorsa battendo i Lupi Santa Croce al tie break: ora salteranno il primo turno entrando nei playoff per le semifinali. Un vantaggio? In teoria sì, resta però da capire se una pausa così lunga possa davvero essere rigenerante oppure rischia di far calare la tensione e perdere il ritmo partita. Martellante nell'ultima parte di stagione.

La lotta per la piazza d'onore, dopo che Cuneo si è complicata la vita andando a perdere sul campo di Prata di Pordenone, resta invece apertissima.

I Battocchio's Boy sono stati scavalcati da Siena, che nel penultimo turno ha a sua volta regolato senza troppa difficoltà Porto Viro.

Nell'ultima giornata vivremo un duello a distanza: Siena, che ha 53 punti, giocherà in trasferta nel derby di Santa Croce sull'Arno contro la Kemas Lamipel, mentre Cuneo (51) ospita alle ore 18 l'ormai tranquilla Libertas Cantù.

I lombardi hanno ottenuto la salvezza con due turni di anticipo e non hanno più nulla da chiedere al campionato, ma lo stesso discorso vale per i Lupi, che sono matematicamente sicuri di occupare l'ultima piazza utile per i Quarti di finale playoff.

Cuneo deve battere Cantù, sperando nel contemporaneo passo falso dei senesi e non sarà semplice pensare che l'incastro possa avvenire.

Sfida fino all'ultima palla anche tra Consar Ravenna e Tinet Prata di Pordenone, quarta e quinta, divise da un solo punto; così come Consoli Brescia e Delta Group Porto Viro possono ancora scambiarsi la sesta e settima piazza.

Davvero un finale di stagione regolare con i fiocchi e domani sera conosceremo gli incastri.

Di certo si sa che sarà una tra Brescia e Porto Viro a sfidare la Puliservice Acqua S.Bernardo nel primo turno dei playoff, che scatteranno mercoledì 27 marzo alle 20.30 con gara-1 dei quarti. Cuneo giocherà di fronte al pubblico amico, poi la seconda sfida il giorno di Pasquetta a campi invertiti e l'eventuale bella ancora a San Rocco Castagnaretta domenica 27 aprile.

Il divertimento sta per iniziare, ma prima c'è la sfida di domani contro Cantù (Match Day Acda), che ci presenta il giovane centrale della Puliservice Acqua S.Bernardo, Alessandro Coppa