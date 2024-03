Volley A2M. Cuneo Volley ingaggia lo schiacciatore francese Marin Dukic per i playoff promozione

La Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo aggiunge un tassello alla rosa in vista degli imminenti playoff promozione, che la squadra di Matteo Battocchio inizierà mercoledì sera 27 marzo di fronte al pubblico di casa.

La società ha appena perfezionato l'ingaggio dello schiacciatore francese Marin Dukic, classe 2000, impegnato quest'anno nel campionato belga con la squadra del Decospan Volley team Menen.

La conferma viene direttamente dal presidente di Cuneo Volley, Gabriele Costamagna, che sottolinea come lo schiacciatore non venga "per prendere il posto a nessuno" ma fa parte di un "ragionamento molto più oggettivo e complesso".

Precedentemente Dukic ha giocato Montpelllier, Nizza, St.Quentin e Nancy.