Volley maschile A3: Savigliano-Acqui, un derby decisivo in chiusura di regular season

Sarà un derby piemontese, decisivo anche in chiave classifica, a chiudere la regular season 2023/24 del Monge-Gerbaudo Savigliano. Eccezionalmente domenica 24 marzo alle ore 18, infatti, i biancoblu attendono al PalaSanGiorgio di Cavallermaggiore il Negrini/CTE Acqui, per la 26esima e ultima giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

L’avversario. Si giocherà in un orario insolito per le abitudini stagionali dei biancoblu, al fine da consentire la contemporaneità di tutti i match in programma nell’ultimo turno di campionato, come da indicazioni della Lega. E a Cavallermaggiore arriverà una compagine alessandrina agguerrita e vogliosa di riscattare la sconfitta per 3-0 patita nell’ultimo incontro casalingo stagione, contro Belluno. A guidare Acqui è un volto noto per la piazza saviglianese: Emanuele Negro, che con il Volley Savigliano ha collaborato, oltre ad abitare a due passi dal PalaMarenco. Subentrato in corso d’opera in questa stagione, il tecnico cuneese può contare su un gruppo di altissima qualità, con diverse individualità di spicco. Accanto alla diagonale Baratti-Cester, infatti, Acqui può contare sul pacchetto di schiacciatori Bettucchi-Graziani, che fa invidia a molte squadre di categoria, sui centrali Esposito e Morchio e sul libero Martina, che completano il sestetto tipo. Fin qui, nonostante un cammino a tratti altalenante, i punti raccolti sono stati 33, con 11 vittorie all’attivo. Servirà, però, la dodicesima, perché il 7° posto non è ancora certo e Brugherio e Bologna sono lì dietro, pronte a fare lo “scherzetto”.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Reduci da tre successi consecutivi, intervallati dalla storica partecipazione alla final four di Coppa Italia a inizio mese, i biancoblu di coach Lorenzo Simeon sono sicuramente in fiducia e, dopo il successo in rimonta sull’ostico campo di Salsomaggiore Terme, vogliono chiudere in bellezza anche al PalaSanGiorgio, in attesa dei playoff.

Il vice-allenatore saviglianese Matteo Brignone presenta così la sfida: “Per noi sarà una gara importante soprattutto per provare a mantenere ritmo e fiducia in vista dei playoff. È la classica partita che va approcciata senza fare calcoli, soprattutto perché il tabellone offre altri scontri diretti, che potrebbero ridefinire la classifica anche in modo significativo. Noi nelle ultime settimane abbiamo ritrovato sicurezza, con un sestetto che a Salsomaggiore Terme ha dimostrato anche di saper soffrire e di uscire compatto dalle difficoltà. Daremo il tutto per tutto, e poi vedremo che sarà nella post-season”.

I precedenti. Le due compagini si sono affrontate per la prima volta nella storia in Serie A3 Credem Banca proprio nel match di andata, disputato nel mese di dicembre. Fu subito una gara decisiva: vincendo 3-1 in trasferta, infatti, i cuneesi superarono in classifica proprio Acqui, staccando il pass per la Coppa Italia, che ha poi regalato grandi soddisfazioni a capitan Dutto e compagni.

Il regolamento playoff. Dopo l’ultima giornata di campionato, disputata in contemporanea, per la Serie A3 Credem Banca sarà tempo di playoff, a cui prendono parte le squadre classificate tra il 2° e il 7° posto nei due gironi. Il regolamento prevede che le squadre in ciascun Girone si incontrino in due sfide di andata e ritorno (con Golden Set), all’interno del proprio Girone con i seguenti accoppiamenti: 2ª-7ª, 3ª-6ª e 4ª-5ª. La seconda gara si disputa in casa della squadra con la miglior classifica al termine della Regular Season. Le date, passibili di variazioni, sono quelle dell’1 e del 7 aprile. Savigliano, già certo di concludere almeno al 5° posto, può ancora sperare nel 4°, che consentirebbe ai biancoblu di disputare il ritorno degli ottavi al PalaSanGiorgio.

I biglietti. Fino alle ore 17.00 di sabato domenica 23 marzo è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Negrini/CTE Acqui Terme sulla piattaforma Liveticket.it. in alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore.

Un biglietto fortunato. Tra le novità per la stagione 2023/24, il Volley Savigliano lancia quella dell’estrazione del biglietto omaggio. Al termine di ogni gara casalinga, infatti, verrà estratto il numero di uno dei posti a sedere e il fortunato possessore di quel numero otterrà così l’ingresso gratuito per la successiva gara al PalaSanGiorgio. Insomma, un’occasione in più per non mancare!