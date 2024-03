Envie dà l’ultimo saluto a Giovanni Chiappero, il pensionato deceduto a seguito di un incidente stradale

Si svolgerà domani, lunedì 25 marzo alle 16, il funerale di Giovanni Chiappero nella chiesa parrocchiale di San Marcellino di Envie (con partenza dall’ospedale di Saluzzo alle 15,30).

L’uomo di 82 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto giovedì 21 marzo verso le 19,30 sulla strada che da Revello porta ad Envie poco dopo il supermercato Prestofresco mentre stava rincasando con la moglie Giovanna Picca ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano.

I coniugi stavano tornando da alcune commissioni, dopo aver trascorso il pomeriggio nella vigna sulle colline tra Revello ed Envie, dove Giovanni, agricoltore in pensione, con la moglie casalinga, amava trascorrere il tempo libero.

Si trovavano a bordo della loro Fiat Punto sul tratto di strada poco dopo il supermercato Prestofresco di Revello, lungo la provinciale per Envie, quando è avvenuto lo scontro frontale contro una Fiat 500 L, guidata da una donna.

Sul posto per estrarre i coniugi dalle lamiere dell’auto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo e Barge, insieme al personale medico e infermieristico del 118.

Sono stati purtroppo vani i tentativi di salvare l'uomo deceduto nel sinistro.

“Mio papà – lo ricorda la figlia Laura – era una persona solare che si faceva voler bene da tutti per la sua bontà d’animo. Lui e la nostra mamma erano sempre assieme. Per noi è una grandissima perdita perché era il nostro faro così come nostra mamma Giovanna che sta lottando tra la vita e la morte in ospedale a Savigliano”.

Giovanni lascia la moglie Giovanna Picca, i figli Mirella con Aex, Laura con Marco, Ivo con Agata; la sorella Fiorentina, il figlioccio Fabrizio, nipoti e cugini e parenti.

Il rosario sarà recitato questa sera, domenica 24 marzo alle 20, nella parrocchia di San Marcellino ad Envie.