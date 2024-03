Due persone si trovano in questi minuti in difficoltà, dopo aver sbagliato un sentiero ed essersi persi ad Acceglio, in Valle Maira, nei pressi di quella che viene chiamata la strada normale della Provenzale.

Sta intervenendo la squadra Saf di Cuneo, insieme a un elicottero Drago arrivato da Torino. Le persone stanno bene e hanno chiamato i soccorsi, non riuscendo più a orientarsi.

IN AGGIORNAMENTO