Calcio femminile Serie B: Freedom FC Women in casa della Lazio

Tempo di grandi sfide. La Freedom FC Women si mette alla prova sul campo di una big di questo campionato di Serie B: le biancoblu, infatti, affronteranno oggi pomeriggio (ore 14.30) allo Stadio “Mirko Fersini” di Formello (Roma), la co-capolista Lazio per la ventiduesima giornata.

Un match difficile, come ovvio che sia, ma che la compagine di mister Michele Ardito giocherà forte degli ultimi cinque risultati utili ottenuti, di una classifica più rassicurante (con un prezioso +5 sulla zona retrocessione) e, soprattutto, di uno stato di salute e fiducia certamente positivi. Al di là delle assenze (come quella di Zito, squalificata, al centro della difesa) e di qualche acciacco ancora da smaltire, le cuneesi quindi proveranno a testarsi ed a fare la propria gara contro un'avversaria costruita per il ritorno in Serie A e che, nella fuga a due con la Ternana, non vuole perdere punti per strada.

“Arriviamo da prestazioni molto buone e da un bel periodo: c'è tanta fiducia, ci stiamo allenando bene e con consapevolezza. - così Adriana Martin, capitana biancoblu ed ex di giornata – Sarà una partita in cui lottare fino alla fine: la Lazio è una squadra fatta per tornare subito in Serie A, con giocatrici forti, e per cui nutriamo tanto rispetto ma non paura. Credo in questo gruppo, che non molla mai e che l'ha dimostrato in campo”.

La Lazio è attualmente in testa alla classifica, insieme alla Ternana, con 56 punti, frutto di 18 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta (ma con una differenza reti inferiore rispetto alle rossoverdi). Guidata in panchina da Gianluca Grassadonia, può vantare nel suo organico giocatrici di spessore come la centrocampista Eleonora Goldoni e le attaccanti Giuseppina Moraca e Noemi Visentin: le biancocelesti sono reduci dal successo di misura sul Brescia, firmato Maria Hovmark.

All'andata finì 0-2 al “Paschiero”, in un match condizionato dall'espulsione dopo 22' di Armitano e deciso dalla doppietta, proprio, di Goldoni. Arbitrerà l'incontro il sig. Ciro Aldi di Lanciano, coadiuvato dagli assistenti Tommaso Tagliafierro di Caserta e Vincenzo Ferrara di Castellammare di Stabia: Lazio-Freedom FC Women sarà trasmessa sul canale Youtube di Be.Pi Tv, emittente ufficiale della Serie B Femminile.

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA VENTIDUESIMA GIORNATA

Arezzo-Verona

Bologna-Tavagnacco

Cesena-Res Women

Genoa-Brescia

H&D Chievo Women-Pavia Academy

Lazio-Freedom FC

Ravenna Women-San Marino Academy

Ternana-Parma

CLASSIFICA Ternana 56, Lazio 56, Cesena 52, Parma 49, Chievo 36, Verona 35, Genoa 34, Brescia 30, Bologna 26, Arezzo 24, Freedom FC 20, RES Women 18, Pavia Academy 16, San Marino Academy 15, Tavagnacco 12, Ravenna 3