Volley A2: il Puma passeggia con la Capolista; La Lpm Bam Mondovì rifila un secco 3-0 al Perugia

Non c'era modo migliore per le Pumine di Claudio Basso di chiudere gli impegni casalinghi della stagione! La Lpm Bam Mondovì, infatti, questo pomeriggio ha rifilato un netto 3-0 alla capolista Bartoccini-Fortinfissi Perugia nella penultima giornata di ritorno della Pool Promozione. Una partita dominata dalle padrone di casa, contro un avversario appannato e che ha dimostrato di avere la testa già alle vacanze dopo aver ottenuto la matematica promozione in A1.

La Lpm, invece, ha giocato con grinta e determinazione dall'inizio alla fine, dimostrando di voler congedarsi dal proprio pubblico con una vittoria. Missione compiuta per le pumine, che hanno giocato tutte un'ottima partita. Tra le migliori Chiara Riparbelli, autrice di 11 (Mvp)

PRIMO SET: buona partenza del Puma, avanti 4-1. Lpm determinata e grintosa, mentre Perugia stenta a carburare, 8-3. Le umbre sembrano uscite dal torpore iniziale e accorciano le distanze, 9-6. Nuovo break conquistato dalle pumine e sul punteggio di 11-6 arriva la richiesta di time-out da parte di coach Giovi. Si rientra in campo e la Lpm piazza un filotto di sei punti consecutivi, 17-6. Nuova richiesta di time-out da parte di coach Giovi. In campo c'è solo una squadra ed è la Lpm, 21-8. Mini break portato a casa dalla Bartoccini. Poco dopo Laura Grigolo chiude un set dominato dal Puma con il punteggio di 25-12.

SECONDO SET: ripartenza ancora sprint per il Puma, avanti 4-0. Perugia reagisce con veemenza e si ritorna in parità sul 5-5. Per la prima volta nel match la Bartoccini si porta in vantaggio, 6-7. Le umbre sembrano essersi messe alle spalle il momento di difficoltà e vanno a +3 sull'8-11. Break Lpm, che si porta a una sola lunghezza dalle avversarie. Si torna in equilibrio sul 12-12. Ancora parità sul 17-17. Break Lpm, 19-17 e time-out chiesto da coach Giovi. Il muro di Alice Farina porta le pumine sul 23-20. Va a punto anche Sali Coulibaly e per le padrone di casa arrivano quattro set-point sul 24-10. Time-out chiesto dalla panchina umbra. La Bartoccini non molla e conquista due punti. A chiamare il time-out questa volta è coach Basso. Al rientro in campo arriva il punto che chiude il set sul 25-22.

TERZO SET: Lpm avanti 4-1. Time-out chiesto da Giovi sul 5-1. Primo tempo vincente di Chiara Riparbelli e punteggio di 15-10. Ace per la centrale del Puma, 14-7. Aumenta il vantaggio delle padrone di casa, 20-10. Ace per Viscioni. La imita poco dopo Alessia Marengo per il 24-12. L'errore al servizio di Perugia chiude i giochi sul 25-13.