Volley A2M. Cuneo è pronta per i playoff: battuta Cantù 3-0, piemontesi secondi!

Una Cuneo formato playoff vince e convince contro Cantù. Trascinata da un inarrestabile Andreopoulos la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo fa un sol boccone della Libertas e scopre le sue carte in vista della parte più importante della stagione, che scatterà mercoledì sera, ancora di fronte al pubblico amico del palasport di San Rocco Castagnaretta.

Avversario di turno sarà Porto Viro, che ha terminato la sua corsa in regular season al settimo posto. Sì, perché Cuneo grazie ai tre punti conquistati contro Cantù e la contemporanea sconfitta al tie break di Siena in quel di santa croce sull'Arno agguanta la seconda piazza alle spalle di Grottazzolina. Il maggior numero di vittorie (19 contro 18) premia i piemontesi.

Questi gli accoppiamenti dei Quarti (Grottazzolina accede direttamente alla semifinale): Cuneo-Porto Viro, Siena-Brescia e Ravenna-Prata.

IL MATCH

Parte subito forte Cuneo che va sul 5-1 con due punti in attacco di Botto ed uno a testa per Codarin e Jensen, vantaggio che aumenta (9-4) grazie alla palla schiacciata out da Aguenier. Sul doppiaggio (12-6) firmato da Jensen arriva il primo time out dell'incontro chiamato da Denora. I lombardi recuperano un break (13-99 con il muro di Galliani su Botto, ma Gamba mette fuori la palla del nuovo +6 cuneese (17-11) e Jensen firma il 18-11 con Denora che chiama la seconda interruzione del gioco. Il doppio errore di Botto rimette momentaneamente in corsa la Libertas che si porta sul 20-15, ma arrivano due muri di Jensen per il 25-18 finale.

Numeri importanti per Cuneo che attacca con il 53% contro il 36% degli avversari. Ottimo primo set del greco Andreopoulos che fa l'80% con 4 punti su 5 palle.

Secondo set, stavolta parte bene Cantù che va sul 1-4, ma Cuneo si riporta a -1 con l'ace di Botto (3-4). Ancora un allungo canturino con il muro di Monguzzi su Volpato (4-7), che però poco dopo firma il block del nuovo -2 sul 7-9. Codarin porta la squadra a stretto contatto di gomito con gli avversari (8-9) e Aguenier mette fuori la palla della parità sul 9-9, ma subito dopo arrivano un attacco di Gamba ed un muro su Jensen che rilanciano la Libertas avanti 10-13 costringendo coach Battocchio al time out. Si riparte, Jensen mette fuori la palla del 10-14, poi il danese si riscatta firmando il mani e fuori del 12-14, ma si prenda anche un gran muro a uno di Magliano e sul 13-17 c'è il secondo time out di Battocchio. Gamba sbaglia l'attacco del 16-18, Denora interrompe il gioco, ma Andreopoulos in pipe rimette in corsa i piemontesi sul 17-18 che firmano la parità a 19 con un gran muro di Sottile. Un altro gran muro, stavolta di Botto, porta Cuneo per la prima volta nel set avanti 21-20 e Jensen firma il break: 22-20 e secondo time out di Denora. Ci sono due muri di Codarin e Cuneo va sul set ball (24-20) e Botto con un mani e fuori chiude 25-20.

Il terzo set è in equilibrio nelle fasi iniziali, poi Cuneo scappa 18-14 mentre Denora, che ha capito che la stagione della sua squadra almeno per quanto riguarda il campionato è finita, ruota un po' tutti i suoi giocatori. Botto firma l'ace del 23-19, la pipe del match ball (24-19) ed anche il punto del 3-0.