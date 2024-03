Il monregalese Mattia Aguzzi è Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica

"Un onore. Un orgoglio. Un'emozione. Per te, Frida."- queste le parole di Mattia Aguzzi al termine della cerimonia per la consegna delle onorificenze di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, che si è tenuta al Quirinale, lo scorso 20 marzo.

Un gesto straordinario quanto istintivo quello compiuto dal 37enne monregalese lo scorso agosto. Aguzzi non ha esitato un secondo prima di lanciarsi per afferrare Frida, che stava precipitando dal quinto piano di un palazzo a Torino.

Aguzzi stava camminando quando si è accorto della situazione di pericolo che stava correndo la bambina appesa alle grate di un balcone dell'edificio in via Nizza 389 e, senza esitare, si è preparato per prendere la bambina al volo salvandole la vita.

Un gesto riconosciuto a livello nazionale quello di Aguzzi, che era già stato premiato dalla Regione Piemonte "per l'alto senso civico dimostrato" , ricevendo la medaglia d'oro dal Comune di Mondovì a fine dicembre e anche la cittadinanza onoraria da parte del Comune di Marsaglia.

Ora è Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, il più alto degli ordini del nostro Stato.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato, al Quirinale, le onorificenze conferite motu proprio, il 24 febbraio scorso, a cittadine e cittadini che si sono distinti per attività volte a contrastare la violenza di genere, per un’imprenditoria etica, per un impegno attivo anche in presenza di disabilità, per l'impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per la scelta di una vita come volontario, per attività in favore dell'inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo.

Il Presidente ha individuato, fra i tanti esempi presenti nella società civile, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani.

Tra questi il monregalese Mattia Aguzzi “per aver salvato una bambina precipitata da un palazzo rischiando per la propria incolumità fisica”.

“Un’emozione unica. Quando mi hanno contattato per dirmelo e spiegarmi come si svolgerà la cerimonia non riuscivo a crederci. Sono ancora incredulo ed è per me un grandissimo onore avere questo riconoscimento per un gesto che, come ho sempre detto, è stato spontaneo perché in quella situazione lo avrebbe fatto chiunque trovandosi al mio posto”, aveva commentato Aguzzi alla notizia dell'invito al Quirinale.

La cerimonia, aperta dall’intervento del Capo dello Stato, è stata condotta da Marco Carrara, si è svolta lo scorso 20 marzo.