Fratelli in preda ai fumi dell’alcol vengono alle mani e finiscono al pronto soccorso

Una discussione tra fratelli che avevano probabilmente ecceduto in festeggiamenti alcolici. Questo l’innesco della violenta lite che nella nottata tra ieri e oggi, lunedì 25 marzo, ha costretto i sanitari del servizio regionale 118 e i Carabinieri della locale Stazione a intervenire in via Giovanni Bono a Mondovì Breo, a poca distanza dalla sede dell’istituto professionale "Garelli".

I due, cittadini stranieri, sono venuti alle mani prima in casa e poi in strada procurandosi lesioni per le quali sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso, per poi venire dimessi con una prognosi di alcuni giorni.