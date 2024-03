Banca Territori del Monviso investe nei giovani con i premi studio 2024

«Continuiamo a investire sui nostri giovani soci, conferendo premi studio in denaro e previdenza integrativa a coloro che abbiano completato con il massimo dei voti il loro percorso scolastico». Luca Murazzano, Direttore Generale di Banca Territori del Monviso, spiega come l’istituto di credito, anche nel 2024, riserverà questo speciale riconoscimento ai giovani Soci e figli di Soci. Dallo scorso anno, oltre a coloro che conseguono il diploma di maturità o di laurea specialistica, il premio viene assegnato anche a studentesse e studenti che abbiano ottenuto la licenza media o la laurea triennale.

«L’ampliamento della platea dei beneficiari conferma l’attenzione di BTM verso i giovani, motore del futuro del Paese e con i quali la nostra Bcc vuole costruire il proprio futuro attraverso forme di partecipazione crescente di ragazze e ragazzi nella cooperazione di credito – aggiunge Murazzano -. A questo si unisce il progetto di educazione finanziaria portato avanti in tante scuole delle nostre province; i conti correnti a zero spese per gli under 30 e la possibilità, per loro, di diventare soci BTM al costo di un paio di caffè; il sostegno finanziario a manifestazioni e iniziative destinate ai ragazzi oppure organizzate da loro stessi, come ToVision o SeeYouSound solo per citare i più recenti».

Inoltre, lo shooting fotografico con tutti i premiati sta diventando in momento importante in cui ragazze e ragazzi si presentano, si conoscono e si confrontano, con un reciproco arricchimento personale. E, tra gli scatti, la banca regala ai premiati anche una fotografia professionale da utilizzare per il proprio curriculum vitae o sui servizi web per la ricerca di lavoro.

Per ottenere i premi studio, gli stessi ragazzi o le loro famiglie dovranno fare richiesta direttamente in banca. Queste le modalità di erogazione:

Licenza Media (scuola secondaria di primo grado):

senza adesione al Fondo Pensione: 150,00€ accreditati sul conto corrente intestato allo studente;

con adesione al Fondo Pensione: 250,00€, di cui 150,00€ accreditati sul conto corrente intestato allo studente e 100,00€ versati su una posizione previdenziale integrativa intestata allo studente presso Btm.

Diploma di Maturità (scuola secondaria di secondo grado):

senza adesione al Fondo Pensione: 200,00€ accreditati sul conto corrente intestato allo studente;

con adesione al Fondo Pensione: 300,00€, di cui 200,00€ accreditati sul conto corrente intestato allo studente e 100,00€ versati su una posizione previdenziale integrativa intestata allo studente presso Btm.

Laurea Triennale e Specialistica

senza adesione al Fondo Pensione: 250,00€ accreditati sul conto corrente intestato allo studente;

con adesione al Fondo Pensione: 350,00€, di cui 250,00€ accreditati sul conto corrente intestato allo studente e 100€ euro versati su una posizione previdenziale integrativa intestata allo studente presso Btm.