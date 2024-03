Bitcoin va verso i 70.000 dollari, mentre Green Bitcoin va verso i 9 milioni di dollari in prevendita

Il prezzo del Bitcoin sta nuovamente tentando un breakout rialzista oltre la zona di resistenza di $68.000. Grazie alle ottime performance degli ultimi giorni, tutto il mercato delle criptovalute sta registrando una crescita, portandosi dietro anche un’interessante prevendita, quella di Green Bitcoin che sta raggiungendo i 9 milioni di dollari.

Tutti i livelli di supporto nel breve termine del Bitcoin

Il prezzo del Bitcoin rimane ben sostenuto al di sopra della zona di resistenza di $64.000. Il BTC è salito sopra i livelli di resistenza di $66.500 e $66.000. Tuttavia, gli orsi si sono attivati vicino ai livelli di $67.500 e $68.000.

Si è formato un massimo vicino a $67,614 e il prezzo sta ora consolidando i rialzi. Il prezzo è vicino al livello di ritracciamento Fib del 23,6% del movimento verso l'alto dal minimo di oscillazione di $62,614 al massimo di $67,614. Il Bitcoin è ora scambiato al di sopra di $65.000 e della media mobile semplice a 100 ore.

Se si verifica un chiaro movimento al di sopra della zona di resistenza di $68.000, il prezzo potrebbe continuare a guadagnare forza. In questo caso, il prezzo potrebbe addirittura superare la zona di resistenza di $69.0200 nel breve termine. La prossima resistenza chiave è a $70.000.

Se il Bitcoin non riuscisse a superare la zona di resistenza di $68.000, potrebbe iniziare un nuovo declino. Il supporto immediato al ribasso è vicino al livello di $66.000 e alla linea di tendenza.

Il primo supporto importante è a $65.200 o il livello di ritracciamento Fib del 50% del movimento verso l'alto dal minimo di oscillazione di $62.614 al massimo di $67.614. Il supporto successivo è a $63.800. Se si chiude a un livello inferiore a $63.800, il prezzo potrebbe iniziare una discesa verso il livello di $61.200. Ulteriori perdite potrebbero inviare il prezzo verso la zona di supporto di $60.500 nel breve termine.

Robert Kiyosaki ancora rialzista sul Bitcoin

La recente posizione rialzista sul Bitcoin non è certo inedita. Robert Kiyosaki, famoso autore del libro "Rich Dad Poor Dad", ha recentemente espresso la sua visione rialzista sul Bitcoin, segnalando la sua intenzione di aumentare le sue proprietà prima di aprile.

Kiyosaki ha sottolineato l'importanza dell'imminente evento di halving del Bitcoin come fattore trainante della sua decisione. Ha esortato i suoi follower a prendere in considerazione la possibilità di investire in criptovalute, anche se non possono permettersi una moneta intera, suggerendo acquisti frazionati attraverso ETF su Bitcoin o semplicemente accumulando unità Satoshi.

Questo sentimento rialzista potrebbe potenzialmente far salire il prezzo del Bitcoin nei prossimi mesi, portandosi dietro molte altre altcoin, compreso Green Bitcoin che in fase di prevendita ha quasi raggiunto il traguardo di 9 milioni di dollari.

Green Bitcoin, la versione “verde” del BTC

Green Bitcoin è una nuova criptovaluta che sta attirando l'attenzione degli investitori grazie al suo approccio ecologico e alle innovative dinamiche di staking. Il progetto punta a promuovere un ecosistema sostenibile attraverso il suo meccanismo di predict-to-earn, consentendo agli utenti di prevedere il prezzo del Bitcoin e guadagnare ricompense proporzionali alla precisione delle loro previsioni.

Questo modello, chiamato Gamified Green Staking, combina elementi di staking e previsione dei prezzi, offrendo agli utenti la possibilità di ottenere rendimenti attraenti sul loro investimento.

Una delle caratteristiche distintive di Green Bitcoin è la sua somiglianza con l'eredità di Bitcoin, mantenendo l'idea di distribuire premi ogni dieci minuti, seguendo il modello originale dei blocchi Bitcoin. Questo ha attirato l'interesse degli investitori che apprezzano la continuità con il Bitcoin originale, ma allo stesso tempo sono attratti dalle caratteristiche ecologiche e innovative del progetto.

Inoltre, la prevendita del token $GBTC sta rapidamente guadagnando popolarità tra gli investitori, con numerose personalità influenti nel mondo delle criptovalute che sostengono il progetto. La prospettiva di uno shock dell'offerta sul mercato dovuto alla grande quantità di token $GBTC bloccati nell'ecosistema durante la fase di prevendita sta spingendo i trader ad agire rapidamente per posizionarsi al prezzo più basso possibile.

Con un APY del 76% per lo staking e la possibilità di ottenere bonus aggiuntivi per l’investimento a lungo termine dei token $GBTC, Green Bitcoin offre agli investitori una solida opportunità di guadagno.

In sintesi, Green Bitcoin rappresenta un interessante sviluppo nel mondo delle criptovalute, poiché offre agli investitori un modo innovativo per guadagnare attraverso lo staking e la previsione dei prezzi del Bitcoin originale.

