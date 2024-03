Occhiali da sole: come scegliere quelli più giusti per noi?

Quando si parla di occhiali da sole si fa riferimento a un accessorio di abbigliamento il cui obiettivo principale è soprattutto quello di proteggere gli occhi dai danni che possono essere provocati dai raggi solari (UV-A, UV-B e UV-C). La loro scelta deve quindi essere ben ponderata e deve essere basata in particolar modo sulla loro qualità e non soltanto su criteri estetici.

Si ricorda infatti che un’esposizione eccessiva degli occhi alle radiazioni solari può causare fastidi più o meno importanti fra cui congiuntiviti, fotosensibilità, lesioni corneali ecc.

Vista la loro importanza, di seguito forniremo alcuni consigli per facilitare la scelta di un paio di occhiali da sole di qualità.

La protezione UV400

Quando si scelgono gli occhiali da sole è fondamentale verificare che essi possano garantire una protezione UV400; questa sigla indica che le lenti sono in grado di bloccare i raggi solari fino a una lunghezza d’onda di 400 nanometri e quindi, in altri termini, sia i raggi UV-A che UV-B, di fatto la quasi totalità dei raggi ultravioletti dannosi; i raggi UV-C, infatti, sono di norma assorbiti dall’atmosfera terrestre.

Riduzione della luminosità: le 5 categorie

Quando parliamo di occhiali da sole è importante conoscere le categorie in cui sono suddivisi in base alla loro capacità di ridurre la luminosità; se ne distinguono 5, da 0 a 4:

negli occhiali di categoria 0, si ha dall’80 al 100% di luce che attraversa le lenti; offrono quindi una protezione dalla polvere dai detriti o dal vento, ma non dai danni dei raggi solari;

negli occhiali di categoria 1, si ha dal 43 al 79% di luce che attraversa le lenti; sono lenti abbastanza chiare che proteggono da polvere, vento e detriti e dai raggi solari in giornate non molto luminose;

negli occhiali di categoria 2, si ha dal 18 al 42% di luce che attraversa le lenti; si tratte di lenti con tinta medio-scura che proteggono adeguatamente dai raggi solari nelle stagioni intermedie come la primavera e l’autunno; possono risultare utili quando si guida e si hanno frequenti cambi di luminosità;

negli occhiali di categoria 3, si ha dall’8 al 17% di luce che attraversa le lenti; la tinta è piuttosto scura; sono indicati nelle giornate in cui il sole è particolarmente intenso, come accade per esempio quando ci si trova in località di mare o di montagna durante i mesi estivi;

negli occhiali di categoria 4; si ha dal 3 al 7% di luce che attraversa le lenti; le lenti sono scurissime e non possono essere usati per guidare, ma sono la scelta migliore per proteggere gli occhi quando ci si trova in condizioni particolari, per esempio in quei luoghi in cui sono presenti notevoli riflessi della luce solare, per esempio in un deserto o in un ghiacciaio.

