Schermature solari: tra protezione, design e risparmio

Quando inizia la primavera e i primi caldi iniziano a farsi sentire torna il problema di proteggere gli spazi della propria casa. Soprattutto con l’aumento delle temperature degli ultimi anni e le estati sempre più torride il caldo di stagione può risultare un problema serio per il rischio di surriscaldamento degli edifici.

Surriscaldamento che aumenta i consumi (teniamo accesi per più tempo ventilatori e condizionatori) e rende gli spazi esterni invivibili. Cosa fare a proposito? Le schermature solari possono rappresentare una valida soluzione.

Cosa sono le schermature solari

Quando si parla di schermature solari si fa riferimento a queiposti a riparo di porte e finestre con l’obiettivo di filtrare e regolare l’ingresso della luce solare.

Questa, infatti, ha un potere sia luminoso che termico consentendo di illuminare e riscaldare gli ambienti della casa. Le schermature solari sono soluzioni che consentono, appunto, di proteggere un ambiente dai raggi del sole e dalle sue conseguenze.

La definizione ufficiale, cui fare riferimento in termini di detrazione fiscale dell’acquisto e l’installazione di questi dispositivi, è quella di sistemi applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente che permettono una modulazione controllata e variabile dei parametri energetici e luminosi delle sollecitazioni solari.

I vantaggi

Scegliere di(ne esistono diverse tipologie) offre sostanzialmente tre benefici. Uno economico, uno estetico e uno di maggiore vivibilità degli spazi esterni.

Una schermatura solare, come può essere una tettoia, una tenda da sole, una pergola con tetto apribile o una pensilina, aiuta a rendere lo spazio sottostante climaticamente più gradevole e, quindi, abitabile. Installando una schermatura solare sulle finestre che danno su un balcone, un terrazzo, un giardino o una veranda, infatti, si riesce a sfruttare quello spazio anche quando il sole cocente batte sopra di esso, ma anche nelle giornate di vento e di pioggia riuscendo a ottenere una protezione ottimale in ogni stagione dell’anno.

Aumentando di fatto l’abitabilità degli spazi esterni

C’è poi un vantaggio non indifferente in termini di design. Le schermature solari sono infattiche, potendo contare anche su un’ampia personalizzazione in termini di forme, colori e materiali, si inseriscono perfettamente in ogni contesto edilizio e architettonico contribuendo in questo modo a valorizzare la facciata dell’immobile.

Quando si vuole perseguire questo obiettivo di miglioramento dell’estetica di un edificio si può far riferimento a soluzioni innovative; ad esempio come queste pensiline in legno che offrono una copertura pratica ed elegante dell’ingresso (ma anche di finestre o scale) di una casa.

Il terzo grande beneficio è poi legato, come anticipato, al risparmio energetico. Ed è un risparmio che, specialmente per le schermature solari mobili, si rivela tale durante tutto l’anno.

Questo perché d’estate si crea una protezione tale da ridurre l’impatto termico dei raggi del sole che diminuisce la necessità di accendere i climatizzatori potendo contare su ambienti ombreggiati e freschi in quanto il sole non colpisce le mura dell’edificio.

Parallelamente d’inverno le schermature solari favoriscono l’ingresso del sole in modo da avere le stanze calde e illuminate e diminuendo le ore di accensione dell’impianto di illuminazione e riscaldamento. Con evidente risparmio in bolletta e contrasto all’inquinamento ambientale.