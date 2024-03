Intervento cancellato due volte, A.O. S. Croce e Carle: "Programmazione complessa, ci scusiamo per i disagi"

In riferimento all'articolo “Attende un intervento da due anni: arriva la chiamata ma per due volte le cancellano l’appuntamento”, riceviamo e pubblichiamo le precisazioni dell'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle a firma del Direttore Sanitario Dr. Giuseppe Coletta:

“L’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, ha eseguito nel corso del 2023 25.041 interventi di cui 7905 in emergenza-urgenza e 17.136 programmati.

Il caso della paziente, con la quale ci scusiamo per i disagi che ha dovuto sopportare, è relativo a un intervento in elezione, di bassa complessità (classe C). La nostra Azienda Ospedaliera, in quanto Hub, ha il ruolo di svolgere attività chirurgica di alta complessità, anche in emergenza-urgenza, per il quadrante Sud-Ovest del Piemonte. Inoltre ha ovviamente l’impegno di eseguire interventi chirurgici a bassa complessità per rispondere ai bisogni di salute della popolazione di Cuneo e dintorni.

Ciò comporta una programmazione decisamente complessa, che può richiedere modifiche non prevedibili in anticipo, pur con il massimo impegno per minimizzare i disagi che ne possono derivare.

Tuttavia, il Centro Programmazione Ricoveri si adopera in tutti i modi e segue i pazienti per garantire loro soluzioni personalizzate.

Nel merito del caso specifico, possiamo assicurare che esso è in fase di riprogrammazione per una soluzione a brevissimo termine”.