Consegnati i diplomi DELF B2 al Liceo Soleri-Bertoni di Saluzzo

Nella mattinata di oggi, lunedì 25 marzo, si è svolta presso i locali del Soleri-Bertoni la consegna dei diplomi DELF B2 conseguiti dagli allievi nella sessione di novembre 2023.

Venerdì 23 febbraio era già stato consegnato il diploma DELF B1 alla studentessa Elena Ribotto presso la Sala Tematica del Quartiere.

Diversi alunni del Liceo Linguistico ed Economico partecipano ormai da molti anni con impegno e passione ai corsi pomeridiani di preparazione per ottenere la certificazione DELF B2.

Come sottolineato dalla prof.ssa Vico, direttrice dell’Alliance Française di Cuneo, questi diplomi sono riconosciuti a livello internazionale, avendo validità illimitata non scadono mai, come invece accade per diplomi in altre lingue e, infine, permettono l’iscrizione in qualsiasi università francofona. La Dirigente Scolastica, prof.ssa Alessandra TUGNOLI, si è complimentata con gli studenti per i loro ottimi risultati e ha aggiunto che, arricchendo il loro curriculum vitae, questo diploma si rivelerà utile anche nel lavoro.

Hanno superato con profitto l’esame DELF B2: ABELLO Margherita, BLAGANÒ Giulia, BOSCOLO Benedetta, CHIAPPERO Carola, ELIA Elisa, GIRELLO Nicola, MASSIMINO Letizia, MONETTI RISTA Mattia, RAMONDA Micaela, RUFFINO Matilde e TOYA Sofia. Ha superato con profitto l’esame DELF B1 sostenendo le prove nel mese di maggio 2023 l’allieva RIBOTTO Elena.