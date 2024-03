Savigliano, gli alunni della Primaria di Borgo Pieve incontrano Cinzia Ghigliano

In data 15 marzo gli allievi delle seconde della scuola primaria dell’I.C Papa Giovanni XXIII hanno avuto l’onore di incontrare l’illustratrice Cinzia Ghigliano. L’incontro è stato organizzato dalla Biblioteca Civica di Savigliano. In seguito a tale incontro gli alunni hanno voluto scrivere a Cinzia.

Ecco il testo della lettera:

Cara Cinzia Ghigliano,

grazie per essere arrivata da noi, per averci dedicato il tuo tempo, per averci regalato delle sagome da completare ed averci spiegato le immagini della storia. Hai rappresentato le scene così bene che sembrano vere.

E' stato molto interessante quello che ci hai raccontato sulla vita di Rudyard e altrettanto interessante che tu ci abbia svelato tanti segreti del tuo mestiere.

Anche se sei una persona molto importante e famosa, con noi sei stata molto gentile e hai risposto a tutte le nostre domande.

Qualcuno di noi vorrebbe seguire la tua strada scrivendo libri e illustrandoli. Ci piacerebbe incontrarti di nuovo per scoprire altri tuoi libri! A qualcuno di noi hai spezzato il cuore… I tuoi capelli ci sono piaciuti moltissimo.

Grazie Cinzia! Grazie Valeria per averci portato Cinzia a trovarci!

Gli alunni delle classi seconde - scuola primaria Borgo Pieve