Granda Canoa Club: Oliver Fina, Mattia Ferrero e Dennis Fina convocati al raduno delle Giovani Speranze

L'avventura continua per i tre giovani promettenti atleti del Granda Canoa Club, Oliver Fina, Mattia Ferrero e Dennis Fina, che quest'anno sono stati nuovamente selezionati e dunque convocati in un contesto nazionale di rilievo.

Dal 25 al 30 marzo, i ragazzi si troveranno a Verona per un'intensa sessione di allenamenti sotto l'egida della Federazione Italiana Canoa Kayak, in occasione del raduno delle Giovani Speranze, un evento dedicato a coltivare e valorizzare i talenti emergenti nello sport della canoa.

Un elemento chiave nel percorso di crescita di Oliver, Mattia e Dennis è il certificato "studente atleta” rilasciato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) che permette loro di perseguire gli obiettivi sportivi conciliandoli con l’impegno scolastico.

In tal senso, va riconosciuto l'importante supporto del Liceo Statale Edmondo De Amicis e dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "Mario Delpozzo" che hanno garantito agli studenti atleti la flessibilità necessaria per coltivare sia la carriera accademica che quella sportiva.

La sfida di mantenere un equilibrio tra le esigenze dello sport di alto livello e gli impegni scolastici non è semplice. Oliver, Mattia e Dennis affrontano una routine di allenamenti estremamente impegnativa, con una media di 6 e talvolta 7-8 sessioni a settimana.

In periodi particolarmente intensi, si allenano alle 6 del mattino prima di andare a scuola, cercando di liberare più tempo possibile per dedicarsi agli studi nel pomeriggio. Questo impegno dimostra una notevole determinazione da parte dei ragazzi e la volontà ferrea di non arrendersi e di proseguire nel loro percorso, cercando di ottenere il miglior equilibrio possibile.Mentre Oliver, Mattia e Dennis si preparano a intraprendere questa nuova avventura e un'altra stagione ricca di eventi e competizioni, la loro storia continua a essere una fonte di ispirazione per tutti i giovani atleti e non che sognano di raggiungere grandi traguardi nello sport e nella vita.