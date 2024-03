Borgo San Dalmazzo, un successo “La notte dei pupazzi in biblioteca”

Anche quest'anno l'iniziativa “La notte dei pupazzi in biblioteca” a Borgo San Dalmazzo è stata un successo.

Venerdì 22 marzo quindici bambini hanno portato il loro amico di stoffa alla biblioteca civica Anna Frank e sono tornati a ritirarlo il sabato mattina.

Per loro un attestato di coraggio e un libricino con le foto per immortalare ogni momento di questa nottata tra gli scaffali colmi di libri.

L'evento è organizzato nell'ambito di "Storie piccine 2024" all'interno del programma "Nati per leggere". Una tra le tante iniziative per avvicinare i piccoli alla lettura. Una tradizione che arriva dal Giappone (Nuigurumi-otomari-ikai, ndr) e che sta prendendo piede in tutto il mondo.