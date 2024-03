Riapre al pubblico il castello di Casotto a Garessio

Oltre 12.000 visitatori, nel corso del 2023, hanno riscoperto la straordinaria Reggia Reale di Casotto, la più incantevole fra le Residenze Sabaude, immersa in un paesaggio da fiaba a 1.090 metri di quota.



Dopo un lungo periodo di chiusura, nel corso del quale la Regione Piemonte (soggetto proprietario) ha realizzato importanti interventi di restauro, il Castello ha potuto lo scorso anno nuovamente svelarsi al pubblico in tutta la sua meraviglia.



Tour guidati, visite animate, appuntamenti musicali, conferenze, escursioni naturalistiche, ciaspolate: il 2023 è stato un successo in termini di partecipazione e di gradimento da parte del pubblico (tasso di saturazione 96,6%), con un calendario che ha puntato da subito alla destagionalizzazione dei flussi.

La storia del Castello in sintesi

Il castello, che si erge sui resti di un antico monastero certosino, fu acquisito dai Savoia e trasformato in residenza di caccia da Carlo Alberto.



Ciò che subito stupisce e sorprende è l'immensità di questa architettura, inserita tra chilometri di bosco, in una dimensione spazio temporale assolutamente sospesa.



In questo luogo, adatto alla preghiera e alla meditazione, nel 1172 fu fondata dai frati certosini l'antica Certosa, di cui oggi rimangono alcune evidenze archeologiche.



Più volte distrutta da incendi e ricostruita, la Certosa fu trasformata a partire dal 1754 nelle forme attuali dall'architetto Bernardo Vittone. Dopo la soppressione napoleonica degli ordini religiosi, nel 1837 il complesso fu acquisito da Carlo Alberto e destinato a castello di caccia.



Luogo prediletto da Vittorio Emanuele II, amante dell'attività venatoria e residenza estiva di Maria Clotilde, il Castello rimase di proprietà della famiglia reale fino all’anno 1881, data in cui venne venduto a privati per poi essere acquisito dalla Regione Piemonte.

Informazioni per la visita

Le visite, per il 2024, inizieranno sabato 30 marzo e termineranno domenica 27 ottobre. Tour guidati alle ore 10.00 | 11.30 | 14.00 | 15.30 | 17.00 (durata della visita 1h30min).



Nei mesi di marzo – aprile – maggio: apertura il sabato, la domenica e festivi (1 aprile, 25 e 26 aprile, 1 maggio). Nei mesi di giugno e luglio: apertura il venerdì, il sabato e la domenica. Dal 29 luglio all’8 settembre: apertura dal lunedì alla domenica. Nei mesi di settembre e ottobre: apertura il sabato e la domenica.

Tariffe

Biglietto intero 12 euro / Biglietto ridotto 10 euro (include la visita guidata)



Il biglietto ridotto è riservato a: visitatori di età compresa tra i 6 e i 25 anni, residenti nel Comune di Garessio e di Pamparato. Il biglietto gratuito è riservato a: visitatori di età compresa tra 0 e 5 anni, persone con disabilità (con accompagnatore per chi lo necessita), titolari Abbonamento Musei Piemonte, titolari Torino+Piemonte Card, titolari Royal Pass, guide turistiche abilitate, giornalisti accreditati (previa comunicazione all’indirizzo e-mail booking@kalata.it)



La prenotazione e l’acquisto dei biglietti si effettuano online su www.kalata.it selezionando “Castello di Casotto” nella sezione “Esperienze di visita”. Per maggiori informazioni è sempre possibile contattare l’organizzazione via e-mail all’indirizzo booking@kalata.it o tramite whatsApp al numero 0174/330976. Visite per gruppi e scuole sono attivabili sempre su prenotazione (inviando una e-mail all’indirizzo gruppi@kalata.it).