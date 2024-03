Volley: manca poco alla 13^edizione del Torneo della Ceramica, venerdì si alza il sipario

Venerdì mattina, alle ore 10.00, si alzerà il sipario sulla 13^ edizione del Torneo della Ceramica, organizzato dalla LPM pallavolo Mondovì.

La manifestazione giovanile quest’anno vedrà la partecipazione di ben 78 squadre, suddivise nelle categorie femminili di Under 12, Under 13, Under 14, Under 16, Under 18 e, novità del 2024, in sinergia con la società Cuneo Volley, la categoria maschile Under 15.

Le formazioni partecipanti arrivano da Piemonte e Liguria, con un tocco di internazionalità, grazie alla presenza della squadra portoghese del Lusofona Voleibol.

950 ragazze e ragazzi potranno confrontarsi con i pari età sui 20 campi che saranno allestiti all’interno delle strutture situate nei comuni di Mondovì, Carrù, Villanova Mondovì, Vicoforte, Chiusa Pesio, Peveragno, Roccaforte, Rocca de’ Baldi (Crava), Morozzo, Frabosa e Cuneo. Si ringraziano naturalmente le amministrazioni comunali per la preziosa disponibilità.

Venerdì è prevista la fase a gironi, nella giornata di sabato si disputeranno le fasi finali. Ogni categoria vedrà le finalissime nel pomeriggio del 30 marzo: Under 12 a Chiusa Pesio, Under 13 a Carrù, Under 14 a Vicoforte, Under 15 ed Under 16 al PalaManera, Under 18 a Villanova Mondovì.

Tutte le informazioni su calendari e orari sono consultabili sui canali social Facebook e Instagram “Torneo della Ceramica”.

Dopo aver disputato 223 gare, tutte le 78 formazioni si ritroveranno al PalaManera per le premiazioni: sabato 30 marzo, alle ore 18.00 circa, al termine della finalissima dell’Under 16.

La macchina organizzativa della società monregalese da mesi sta lavorando per gestire l’evento nel migliore dei modi: dal montaggio del campi, alla sistemazione alberghiera, dalla consegna dei pranzi e dell’acqua nelle palestre, alle esigenze delle singole squadre.

Una manifestazione che non si potrebbe neppure ipotizzare senza i 100 volontari che gestiranno la logistica, i referti, il servizio risultati, i canali social, i tabelloni e tutte le piccole e grandi incombenze che si verranno a creare.

Saranno inoltre presenti alcuni studenti degli istituti superiori di Mondovì che, come PTCO, avranno la possibilità di collaborare a stretto contatto con gli organizzatori, scoprendo cosa c’è “dietro le quinte”.

Un ringraziamento va al Comitato Fipav Cuneo Asti ed al suo settore arbitrale, per il supporto tecnico. Fondamentale è senza dubbio il sostegno degli sponsor, in particolare Banca Alpi Marittime, LPM prefabbricati e Vincenzo Pilone, così come quello della Fondazione CRC, Regione Piemonte e ATL del Cuneese.