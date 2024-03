Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì piega l'Ovada in quattro set, monregalesi a +5 sulla terza

Nella sedicesima giornata - settima del girone di ritorno un VBC Mondovì forzatamente rimaneggiato supera l’ Ovada per 3-1 (19-25,25-13,25-19,25-20) al termine di una partita irta di ostacoli e trabocchetti.

In classifica generale i monregalesi, grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti, salgono a 39 punti, a -4 Linguì Torino capolista, che ha superato 3-2 il Lasalliano Torino terzo, a +5 proprio sul Lasalliano Torino terzo ed a +7 sul Chieri quarto. “

"Pur dovendo schierare un formazione forzatamente rimaneggiata a causa di alcune assenze – dice al termine coach Massimo Bovolo –, abbiamo comunque disputato una gara nel complesso più che buona e, dopo un primo set in cui abbiamo faticato a prendere il ritmo e le misure all’ avversario, siamo cresciuti, aumentando il nostro livello di gioco e conducendo con buona sicurezza l’ andamento della partita. Ora ci mancano solo due punti per ottenere la matematica certezza del secondo posto, che ci permetterebbe di giocare le prime due gare del gironcino dei play-off sulle tre totali in casa davanti al nostro pubblico.”

Assente Genesio e con Garelli ancora tenuto precauzionalmente a riposo per un problema alla spalla, Massimo Bovolo è partito con Polizzi in palleggio, Bessone opposto, Garello e Candela in banda, Caldano e Berutti centrali, Basso libero, inserendo durante la gara Chessa e Borsarelli.

Nel primo set il VBC parte molto contratto e sbaglia davvero troppo, andando sotto prima 11-7, poi 13-7 ed infine 20-16. A questo punto i monregalesi provano a reagire e si portano sino a -2 (19-21), ma poi si bloccano e l’ Ovada riparte, chiudendo 25-19, mentre entra Chessa in battuta.

Nella seconda frazione i monregalesi iniziano con un altro piglio e, trascinati da Garello e Candela, si portano subito sul 5-1, quindi continuano a spingere sull’ acceleratore, andando prima sul 13-7, poi sul 19-9, quindi sul 23-11 ed infine chiudono 25-13, mentre entra Borsarelli.

Nel terzo set vi è equilibrio sino al 6 pari, poi il VBC Mondovì registrato anche il muro con Caldano e Berutti protagonisti, piazza un break e si porta prima sul 12-7 e poi sul 18-13. L’ Ovada prova ancora a reagire e riduce il gap sino al 18-21, ma i monregalesi non perdono lucidità e vanno a chiudere 25-19, mentre entra di nuovo Borsarelli in battuta, che firma anche un ace. Nel quarto set i monregalesi partono forte e si portano prima sul 7-3, poi sul 17-11, quindi sul 23-16 ed infine chiudono senza troppe difficoltà 25-20 con punto finale di Bessone, mentre entra nuovamente Borsarelli in battuta.

Ora il campionato si ferma per la Pasqua e si tornerà in campo per la diciassettesima giornata del girone di ritorno sabato 13 aprile, con il VBC Mondovì atteso alle 18.30 dalla trasferta sul campo del Racconigi: per i monregalesi l’ obbiettivo è quello di cercare di ottenere i 3 punti in palio onde restare in scia alla capolista Linguì e contemporaneamente blindare il secondo posto.

VBC MONDOVI’ – OVADA 3-1 (19-25,25-13,25-19,25-20)

VBC MONDOVI’: Fabiano (K), Polizzi, Bessone, Garello, Candela, Berutti, Caldano, Basso (L1), Fenoglio (L2), Chessa, Borsarelli, Turco, Garelli, Cuniberti. ALL: Massimo Bovolo-Fabrizio Marchisio.