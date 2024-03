Arrampicata: Giorgia Tesio d'argento nel campionato italiano boulder

Il Campionato Italiano Boulder non poteva avere una finale migliore: un pubblico numeroso ed entusiasta ha incoraggiato incessantemente i 12 climber che hanno dato spettacolo in un pomeriggio romano indimenticabile.

Si conferma campionessa italiana per la quarta volta consecutiva (e quinta in assoluto) Camilla Moroni (Fiamme Oro) e conquista per la prima volta il titolo di Campione Italiano Nicolò Sartirana (Climbers Triuggio), che hanno ricevuto il trofeo direttamente dalle mani del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Medaglia d’argento per la monregalese Giorgia Tesio e Filip Schenk, medaglia di bronzo a Giulia Medici e Pietro Biagini.

Al quarto posto Davide Marco Colombo, al quinto Michael Piccolruaz, al sesto Matteo Baschieri e al settimo Niccolò Antony Salvatore.

Nel comparto femminile quarto posto per Laura Rogora, quinto per Caterina Dal Zotto e sesto per Stella Giacani.