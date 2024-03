Muschio Selvaggio, Fedez annuncia: "Passa nelle mani di Luis"

(Adnkronos) - Ultima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez e Mr. Marra. "Puntata molto divertente", afferma Fedez che in una storia su Instagram annuncia: "Muschio selvaggio finisce qui, anzi non lo so. Muschio Selvaggio passa nelle mani di Luis. Io e Marra ci leviamo dai c......".

Sembra, dunque, vera l'indiscrezione - fatta circolare la settimana scorsa da Selvaggia Lucarelli - di un ritorno sulla scena di Luis Sal pronto a ripartire proprio da Muschio Selvaggio. Evidentemente i due non hanno trovato un accordo economico sul passaggio della titolarità del podcast al solo Fedez.

Un anno fa, il sodalizio tra Luis Sal e Fedez giungeva al termine e la decisione di chiudere (per il momento) il podcast è arrivata dopo una serie di vicissitudini legali tra i due, che hanno reso la situazione insostenibile.

Per ora non è dato sapere se la fortunata esperienza di Fedez con Mr. Marra proseguirà in altro modo e con altro titolo.