"Octavia in Movimento": 25 appuntamenti per il benessere nei 17 comuni dell'associazione

Presentato a Scarnafigi il progetto ‘Octavia in Movimento’ che ha preso il via domenica 24 marzo con il primo evento: il tradizionale fitwalking di primavera ‘Sulle strade dei campioni’.

Il programma ‘Octavia in movimento’ prevede 25 appuntamenti, legati al benessere e al vivere sano, che coinvolgeranno i 17 comuni facenti parte dell’associazione: Cardè, Casalgrasso, Cavallerleone, Faule, Lagnasco, Manta, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Polonghera, Revello, Ruffia, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Villafalletto, Villanova Solaro e Vottignasco.

Saranno loro partner altrettante associazioni quali: la Scuola del Cammino Fitwalking Italia dei fratelli Maurizio e Giorgio Damilano celebri allenatori e campioni di marcia, l’associazione naturalistica Vesulus di Rifreddo specializzata in guide escursionistiche e cicloturistiche per esplorare la natura e la cultura delle valli intorno al Monviso, promuovendo la conoscenza e la conservazione dell'ambiente.

Inoltre l’associazione Relevè di Revello, rappresentata da Massimiliano Renato Pellerino, propone corsi di ginnastica ritmica, video mini-pillole con attività sportive, e masterclass di yoga e pilates, per uno stile di vita sano e attivo.

Partner sostenitore anche il Parco del Monviso.

Il progetto è finanziato dalla Compagnia di San Paolo ed è stato presentato venerdì 22 marzo a Scarnafigi alla presenza di sindaci e amministratori dei Comuni di Octavia.

“Oltre al Fitwalking ‘Sulle strade dei campioni’ svoltosi tra Scarnafigi e Lagnasco – spiegano gli organizzatori - si proseguirà con 16 escursioni in bicicletta, 6 masterclass di yoga e pilates, 2 camminate con circuito fitness e 1 giornata di attività sportiva dedicata a bambini e famiglie”.

Matteo Morena presidente dell’associazione di cui fanno parte le ‘terre di mezzo’ e sindaco di Cardè: “Octavia in Movimento rappresenta un'opportunità straordinaria per tutti coloro che desiderano abbracciare uno stile di vita attivo e sano, mentre esplorano le meraviglie della natura circostante. Siamo entusiasti di collaborare con i nostri partner per offrire un programma coinvolgente e inclusivo per la nostra comunità che ne valorizza il suo territorio”.

‘Octavia in Movimento’ si impegna a diffondere modalità e pratiche per svolgere attività motoria all'aria aperta, a contatto con la natura, anche in autonomia, contribuendo così a rendere i 17 comuni associati un territorio dove uomo, sport e natura coesistono e si sostengono a vicenda.

Per raggiungere tali obiettivi, sono previste diverse iniziative, tra cui l'implementazione dell'app ‘Visit Octavia’ con una sezione dedicata all'attività all'aperto, che includerà percorsi ciclo-escursionistici in gpx, percorsi comunali pedonali, informazioni sulla percorribilità ciclistica dei percorsi (pendenza, grado di difficoltà, target di utenza) e mini-pillole video con sequenze di pilates e yoga.

Riccardo Ghigo vicepresidente di Octavia e sindaco di Scarnafigi: “La Compagnia di San Paolo ha finanziato il progetto con 55mila euro nell’ambito del bando ‘Sportivi per natura’. Tutti questi appuntamenti dureranno fino all’autunno coinvolgendo tutto il territorio di Octavia”.

Alla presentazione del programma hanno partecipato, oltre ai sindaci ed amministratori di Octavia, i rappresentati delle associazioni sportive partner, i consiglieri regionali Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso e il presidente del Parco del Monviso Dario Miretti.

Per info e prenotazioni yoga e pilates releveasd@hotmail.com, tel: 3408307158; per guide cicloturistiche vesulus@gmail.com tel: 3470489818 - 3473267677