La peste suina africana più vicina alla Granda: rilevato un caso a Calamandrana, a dieci km da Santo Stefano Belbo

Il più recente bollettino emesso dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte sulle rilevazioni di casi di Peste Suina Africana documenta che l’epidemia si è espansa a un nuovo comune astigiano. Si tratta di Calamandrana, in Valle Belbo, centro situato tra Canelli e Nizza Monferrato, a poco più di dieci chilometri da Santo Stefano Belbo e ancor meno dal confine provinciale.



Qui è stato registrato uno degli 8 nuovi casi di positività rilevati in Piemonte (i restanti sette sono tutti in provincia di Alessandria), portando così i comuni piemontesi e liguri in cui è stata osservata almeno una positività a ben 144.

Oltre agli 8 casi piemontesi, ne sono stati registrati altri 7 anche in Liguria (tutti in provincia di Genova), portando il totale dei positivi a 1.391: 748 in Liguria e 643 in Piemonte.

In provincia di Asti erano state rilevate positività anche a Mombaruzzo (tre casi), Castel Rocchero (4) e Castelletto Molina (1).