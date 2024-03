Pubblicato il bando di selezione del Consigliere Generale sindacale della Fondazione CRC

La Fondazione CRC ha pubblicato sul proprio sito web il Bando per la selezione del Consigliere Generale esperto in campo sindacale, per il mandato quadriennale 2024-2027.

I soggetti interessati possono presentare la propria candidatura entro e non oltre venerdì 5 aprile, secondo le modalità indicate nel Bando, disponibile alla pagina https://fondazionecrc.it/chi-siamo/#rinnovogovernance

Il Bando è stato deliberato in data odierna in via unanime dal Consiglio Generale della Fondazione CRC in assenza di indicazione, entro la prevista scadenza del 22 marzo, di una terna di nominativi di esperti da parte delle Organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative.