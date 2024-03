Mondovì, razzia di pomelli d'ottone all'Altipiano: prese di mira chiese e abitazioni

Non è stato un caso isolato quello che segnalavamo ieri, (leggi qui), relativo al furto dei pomelli d'ottone dalle porte della chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Mondovì Altipiano.

A segnalare il fatto, alcuni residenti che, già negli scorsi giorni, hanno assistito a diversi atti di vandalismo a danno di citofoni e targhe di condomini, imbrattati con vernice spray.

È improbabile che i fatti siano collegati ma, dopo episodi di risse e vandalismo, il rione ora si trova a fare i conti anche con furti di alcuni pomelli d'ottone che sono stati rimossi non solo dalle porte della chiesa ma anche da porte di ingresso e portoncini di alcune abitazioni private di corso Italia e via Matteotti.

Potrebbe trattarsi di una bravata, ma anche di una tipologia di furto che è già stata segnalata in diverse altre zone d'Italia e che ha come obiettivo il riutilizzo del metallo, come avviene per il rame.