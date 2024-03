Art Capital: uno strumento finanziario innovativo che assicura gli investimenti con opere d’arte

I mercati finanziari sono tristemente noti per la loro “indole” tumultuosa e per il loro essere quasi intrinsecamente propensi a creare gli scenari perfetti per le grandi frodi (come dimenticare quanto fatto da Madoff Investment Securities LLC?). Le continui crisi del sistema bancario globale ha portato però alla luce un’alternativa, una sorta di piano B – che può diventare piano A e che può dare nuova fiducia ai grandi investitori grazie ad una formula di garanzia aggiuntiva innovativa: l’arte.

Le più grandi frodi finanziarie degli ultimi anni hanno qualcosa in comune

La fragilità del sistema bancario globale è stata messa in evidenza dagli oltre 500 fallimenti bancari registrati negli Stati Uniti dall'inizio del XXI secolo fino al 2024, come riportato dalla Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Questi episodi si sono susseguiti in maniera quasi seriale e hanno raggiunto il loro apice durante il biennio 2008-2009, all'ombra della crisi finanziaria globale, quando un numero senza precedenti di istituzioni finanziarie ha cessato le proprie attività. Gli eventi più significativi e correlati tra loro in questi anni sono stati il collasso di Alpha Bank & Trust in Georgia, con 354,1 milioni di dollari di attività, e di Downey Savings and Loan in California, che deteneva 12,8 miliardi di dollari di attività nel 2008.

Un caso emblematico è quello di Madoff Investment Securities LLC, una società di intermediazione finanziaria che era stata fondata nel 1960 e poi gestita da Bernard L. Madoff con l’obiettivo di operare in diversi ambiti del settore finanziario, tra cui quello del trading, del market making e della gestione degli investimenti. In poco tempo, divenne una delle principali società di brokeraggio di Wall Street, particolarmente apprezzata per l’innovazione nel suo approccio al trading elettronico.

La storia insegna, però, che Bernard Madoff è famoso non tanto per questa sua attività, ma per aver messo in atto il più grande schema Ponzi della storia, scoperto nel dicembre 2008. Si tratta di un tipo di frode finanziaria che paga i rendimenti agli investitori con maggiore seniority non con profitti generati attraverso attività di investimento legittime (come dovrebbe avvenire), ma attraverso i fondi raccolti dai nuovi investitori. Questo modello “patologico” necessita di costanti iniezioni di nuovi investimenti ed è destinato al collasso una volta che l'afflusso non è più sufficiente per sostenere i pagamenti.

Si potevano evitare questi disastri finanziari? Forse sì

Qualora gli investitori di Madoff Investment Securities avessero posseduto opere d'arte di illustri artisti quali Andy Warhol, Lucio Fontana o Alighiero Boetti a garanzia dei loro investimenti, il risultato finale sarebbe potuto essere, potenzialmente, molto diverso.

L'arte di menti geniali riconosciute a livello internazionale viene apprezzata non solo dai collezionisti ma anche perché è una forma di investimento il cui valore aumenta nel corso degli anni.

Gli investimenti in opere d’arte di artisti come Andy Warhol, Lucio Fontana o Alighiero Boetti sono considerati sicuri per diverse ragioni:

dei pezzi, spesso realizzati in edizioni limitate. Inoltre bisogna considerare che il numero di opere d’arte di un artista apprezzato diminuisce ulteriormente quando viene acquistato da collezionisti o da istituzioni; riconoscimento globale e reputazione internazionale che hanno reso alcuni personaggi delle pietre miliari della storia dell’arte moderna e contemporanea;

e reputazione internazionale che hanno reso alcuni personaggi delle pietre miliari della storia dell’arte moderna e contemporanea; aumento del valore nel tempo, dal momento che il mercato dell’arte – storicamente – ha mostrato come la valutazione dei pezzi unici incrementasse nel tempo.

Tornando quindi all’ipotesi di un epilogo diverso di Madoff Investment Securities, se i loro investitori avessero avuto delle opere d’arte come forma di garanzia, avrebbero avuto un'assicurazione tangibile contro la perdita totale dei loro capitali. Di conseguenza, anche in caso di fallimento, le opere d'arte potevano essere vendute, permettendo agli investitori non solo di rientrare del loro investimento iniziale, ma – paradossalmente – di generare un guadagno.

Art Capital, un approccio avanzato all’investimento

La proposta di Art Capital rappresenta uno strumento finanziario finora inedito. La sua caratteristica distintiva risiede, appunto, nella garanzia sull'investimento, integrando l'arte con la sicurezza finanziaria e andando a configurare, quindi, un rinnovato schema di investimenti in fondi.

Questo approccio, infatti, prevede che, dopo aver stipulato un contratto di investimento su Art Capital – della durata minima di 36 mesi e in ordine al quale il cliente godrà di un rendimento finanziario con un tasso di interesse su base annua compreso tra il +7% e il +10%, distribuito mediante cedola mensile – si otterrà, a garanzia dell’importo investito, la consegna di un'opera d’arte selezionata tra quelle disponibili nel catalogo della società e valutata per il suo prezzo di mercato, ossia stabilito in conformità con le tariffe applicate nelle principali gallerie di riferimento a livello internazionale (Gagosian, David Swirner, Tornabuoni Arte, Galleria Mazzoli). Al termine del contratto, l’opera d’arte acquisita pro tempore come garanzia dell’investimento verrà restituita nelle medesime condizioni di acquisizione, accompagnata dalla riconsegna da parte di Art Capital dell'intero importo versato alla firma del contratto.

Inoltre, quello proposto da Art Capital rappresenta un modello finanziario innovativo anche perché assicura l’investitore con un'ulteriore forma di garanzia patrimoniale: la detenzione fisica di queste opere d'arte, infatti, è assicurata da enti di prestigio come LLOYD’S LONDRA, AXA Art Insurance, Chubb, AIG Private Client Group, con un valore della polizza che è pari al prezzo di mercato o, comunque, mai inferiore all'importo investito dal cliente.

È evidente, quindi, come la validità e il valore delle opere d'arte offrano un livello aggiuntivo di sicurezza e genuinità al processo di investimento, poiché conferiscono una garanzia tangibile a fronte dell’investimento – senza contare l'inquantificabile valore sotto il profilo culturale che ne deriva, ossia il prestigio di possedere per tre anni una delle opere più rappresentative dell'arte contemporanea.