Come verificare se un'azienda è solida economicamente: i dati che puoi considerare

Ne parliamo qui, partendo proprio dai motivi che giustificano la valutazione di un’azienda e descrivendo successivamente i dati da considerare e gli strumenti da brandire. Concluderemo con una introduzione a Visurasi, società che mette a disposizione interessanti strumenti di analisi aziendale.

Perché verificare la solidità di un’impresa

Verificare la solidità di un'impresa è essenziale per comprendere la sua affidabilità e sostenibilità nel tempo. Stiamo parlando quindi di un un aspetto cruciale per investitori, fornitori, clienti e potenziali partner.

Gli investitori cercano di massimizzare il ritorno sui propri capitali, pertanto necessitano di valutare la capacità dell'impresa di generare profitto e crescere.

Per i fornitori, conoscere la solidità finanziaria dell'azienda è necessario per stabilire relazioni commerciali durature e affidabili, riducendo conseguentemente il rischio di insolvenza.

I clienti, dal canto loro, cercano sicurezza nella continuità dell'offerta e nella qualità dei prodotti o servizi.

Infine, i potenziali partner valutano la solidità aziendale per assicurarsi che l'impresa possa fungere da alleato strategico affidabile nel tempo.

Come verificare la solidità di un’impresa, le voci da considerare

Passiamo ora alle voci da considerare, dei veri e propri parametri che suggeriscono come verificare la solidità di un’impresa.

● Bilancio aziendale. Strumento fondamentale per valutare la solidità di un'impresa in quanto capace di offrire una visione complessiva della situazione economica, finanziaria e patrimoniale. Attraverso l'analisi del bilancio, si possono individuare le risorse disponibili, gli investimenti effettuati, i debiti e i crediti, permettendo di valutare l'efficienza e l'efficacia della gestione aziendale. Gli indicatori principali da monitorare includono il patrimonio netto, i ricavi, i costi e il risultato d'esercizio. Il consiglio, in questo caso, è confrontare i bilanci da un anno all’altro, per individuare la traiettoria che l’azienda ha percorso e tracciare degli scenari realistici.

● Indici di liquidità e solvibilità. L’indice di liquidità parametri misura la capacità dell'impresa di adempiere ai suoi impegni a breve termine per mezzo delle attività correnti (banalmente, i ricavi). Di conseguenza, forniscono indicazioni sulla velocità con cui l'azienda può convertire i suoi asset in denaro. Gli indici di solvibilità, invece, valutano la capacità di un'impresa di far fronte ai propri debiti a lungo termine . Fornisce un quadro della sostenibilità del debito rispetto al capitale e della capacità di generare flussi di cassa per coprire gli impegni finanziari.

● Analisi del flusso di cassa. Questo parametro è cruciale per comprendere la capacità dell'impresa di generare liquidità dalle sue operazioni, investimenti e attività finanziarie. Questo strumento permette di identificare le entrate e le uscite effettive. Offre dunque una visione reale della liquidità aziendale. Monitorare il flusso di cassa aiuta a prevenire eventuali tensioni finanziarie, valutare la capacità di investimento e la sostenibilità del debito, e supporta le decisioni strategiche in termini di gestione delle risorse finanziarie.

Questi parametri sono fondamentali per comprendere le condizioni in cui versa un’azienda ma non bastano per avere un quadro completo della solidità. E’ necessario fare uno sforzo ulteriore e cercare di prevedere le condizioni future. In buona sostanza, è d’uopo elaborare scenari, tracciare una retta che parta dall’oggi e giunga al domani. A un livello avanzato, questa operazione è appannaggio di esperti. A un livello base, comunque utile, può essere svolta da chiunque si intenda un minimo di numeri.

A chi rivolgersi

Dove trovare i dati che abbiamo appena descritto? In una certa misura, fanno riferimento a fonti aperte, dunque visionabili da chiunque. Ciò però non implica che sia semplice. Il rischio è di perdersi tra i touchpoint di. E’ utile, dunque, affidarsi a società terze specializzate nell’ottenimento di documenti analitici.

La società più fornita da questo punto di vista è Visurasi. Consente di ottenere in tempi brevi e a prezzi bassi le visure camerali, i report aziendali sintetici e i report aziendali analitici. Le visure sono documenti “anagrafici” (ma che recano anche informazioni patrimoniali e dirigenziali) che le aziende devono depositare alla Camera di Commercio.

Gli altri due documenti sono elaborati realizzati direttamente da Visurasi e condensano i dati provenienti da fonti diverse. Sono dunque strumenti fondamentali per analizzare la solidità di un’impresa, il suo valore come partner, fornitore, cliente etc.