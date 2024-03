Italia, Paesi di volontari (soprattutto giovani e in prima linea per l'ambiente)

I giovani italiani, pur tendendo, in media, a iniziare una vita autonoma più tardi rispetto ai loro coetanei europei - 30 anni vs 26, come ci ricorda l'Eurostat - non sono affatto "choosy" come sono stati descritti ormai più di dieci anni fa e si distinguono a livello internazionale per il loro impegno nel volontariato.

Su circa 5,5 milioni di persone che, nel Bel Paese, si dedicano a questo tipo di attività - fonte: Istat - tantissime sono nella fascia di età tra i 18 e i 24 anni. A rivelare quest'ultimo dato è un'indagine condotta dalla fondazione indipendente Openpolis. Il sondaggio parla anche di una crescita notevole dal 2021 al 2022 dei giovani rientranti nel suddetto range anagrafico impegnati nel volontariato.

L'incremento più consistente si può notare nella fascia di età compresa tra i 14 e i 17 anni.

Attenzione: quando si parla di impegno dei giovani in attività gratuite, è necessario considerare numerose tipologie di realtà, dalle associazioni culturali a quelle che si occupano di tutelare l'ambiente.

Si tratta, in tutti i casi, di un impegno che permette di mettere in gioco diverse abilità, utili anche nel mondo del lavoro.

L'alto numero di giovani nel mondo del volontariato e, in generale, nell'associazionismo, fa ben sperare anche in considerazione di un aspetto necessario e, purtroppo, oggi poco esplorato dalle associazioni: il digital.

Secondo recenti rilevazioni Istat, tra le circa 360mila associazioni no profit in Italia, solo una su tre, nel 2021, ha utilizzato le piattaforme digital. Per tre realtà su quattro, l'approccio alla tecnologia si limita all'acquisto e alla fruizione della connessione internet, fissa o mobile che sia.

Tutti dati che ricordano l'importanza dei nativi digitali in un mondo che abbraccia numerosi ambiti della quotidianità (e che, nel 2022, ha visto crescere del 3,5% rispetto all'anno precedente il numero di adolescenti in prima linea, a testimonianza di quanto ostacoli come la pandemia non fermino il desiderio di fare qualcosa per gli altri).

Il preferito dai più giovani, sempre sulla base dei risultati dello studio di Openpolis, è l'ambiente. Secondo posto, invece, per le associazioni in prima linea per i diritti civili e per la pace (dati risalenti al 2021).