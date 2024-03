Slothana: un nuovo fenomeno virale per le meme coin su Solana

Slothana ($SLOTH), una nuova crypto su Solana, sta diventando virale su Twitter e molti credono che potrebbe seguire le orme di $SLERF e diventare la prossima meme coin su Solana garantendo guadagni notevoli.

$SLERF ha catturato l'attenzione con il suo volume di scambi sorprendente, superando una volta i 2 miliardi di dollari in sole 24 ore. Ora, $SLERF ha trovato un compagno in Slothana, il bradipo d'ufficio stanco della solita routine 9-17, che riflette i sentimenti di innumerevoli persone.

ACCEDI AL SITO UFFICIALE DI SLOTHANA

Con oltre 520.000 dollari raccolti in poche ore, $SLOTH promette profitti enormi, offrendo un'alternativa alla monotona routine d'ufficio. $SLOTH, $SLERF, $BOME, $PUMP e $PUNDU condividono un approccio innovativo al lancio di meme coin su Solana: presale senza fasi per l’aumento dei prezzi o scadenza di un conto alla rovescia.

Gli investitori devono semplicemente inviare $SOL all'indirizzo del token e attendono il rilascio nell'indirizzo ricevente del loro portafoglio - un processo semplice e veloce.

Un singolo $SOL garantisce 10.000 $SLOTH, e senza alcun limite massimo. Gli investitori sono chiamati ad agire rapidamente per assicurarsi la propria quota, altrimenti rischiano di perdere l'occasione una volta che tutti i token saranno stati reclamati.

Dopo un successo nella raccolta fondi, $SLOTH, come i suoi predecessori, arriverà sugli exchange centralizzati, aprendo potenzialmente nuove vie per il profitto nel mondo delle meme coin.

Slothana: dall'airdrop ai CEX

Alcuni sospettano che il presunto burning accidentale dei token destinati all'airdrop di $SLERF, un tempo al centro dell'attenzione del mercato, non sia stato affatto un incidente, ma piuttosto un astuto trucco di marketing.

Tuttavia, tali speculazioni sembrano poco probabili. Si vocifera che Slothana possa essere collegata allo stesso team di $SMOG, un'altra meme coin su Solana di successo, quindi non ci saranno preoccupazioni per errori nell'indirizzo di burning.

Nonostante un notevole calo dal suo massimo storico, $SLERF è in rialzo del 2.839% e continua a salire, con un ritorno sull'investimento di 5.081%. Slothana entra in scena con una presale che offre a tutti la possibilità di partecipare. Le meme coin su Solana come $SLERF, $BOME e $SMOG non mirano a rivoluzionare finanza o reti centralizzate, ma semplicemente a essere repository umoristici e virali per i token SOL degli investitori.

La prossima meme coin su Solana a mettere il turbo?

Nell’attuale mercato delle criptovalute, le meme coin, specialmente quelle su Solana, sono la chiave per generare profitti notevoli. Slothana è vista come la prossima grande meme coin ad offrire un ottimo rendimento sull’investimento.

Nel settore crypto, un'analisi accurata è spesso trascurata a favore dell'attrazione delle meme coin. Tuttavia, è essenziale valutare se la moneta ispira ilarità, è in linea con le tendenze, ha un team competente alle spalle e ha superato audit e verifica della liquidità.

Anche se Slothana non è ancora disponibile per il trading, sembra soddisfare tali requisiti. Osservando il panorama delle meme coin, esso rivela la loro natura speculativa e il loro potenziale di profitto.

Queste monete, che mirano principalmente a far aumentare i profitti e a intrattenere, possono inoltre sviluppare ulteriori servizi una volta costruita una base di utenti, come dimostrano progetti precedenti come Shiba Inu con i loro piani.

Slothana rende omaggio alle sue radici

Slothana rende omaggio a $SLERF e a Solana. Una volta derisa come 'moneta di Sam' a causa del coinvolgimento delle aziende di Sam Bankman-Fried nell'ecosistema, i detrattori hanno cambiato tono su $SOL o, comunque, sono rimasti in silenzio.

Solana è diventata la scelta predominante per il lancio di meme coin grazie alla sua velocità e ai bassi costi di transazione, superando Ethereum. Anche se Solana ha avuto problemi, come interruzioni della blockchain, sembra aver superato la fase beta.

Pagare una tariffa di 50 dollari ai validatori di Ethereum per scambiare una nuova meme coin su un exchange decentralizzato è doloroso. Questo è il motivo principale per cui Solana è diventata la catena preferita sia per creatori che per trader di meme coin. La blockchain di Solana è oggi la più trafficata al mondo grazie all'apparente frivolezza delle meme coin.

In un certo momento, $SLERF rappresentava il 20% del volume di trading su Solana, che è ora la blockchain più grande per attività. Solana rappresenta il 49% delle ricerche globali iniziate da investitori in criptovalute.

Qualunque cosa si pensi delle meme coin, è indiscutibile che esse abbiano contribuito all'attività on-chain di Solana e al rally del suo prezzo. Il prezzo di Solana sta tornando a sfiorare i 200 dollari proprio mentre scriviamo, e dove va $SOL, vanno le meme coin su Solana. Ecco perché Slothana è il candidato numero 1 ad essere la prossima meme coin virale su X/Twitter.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU SLOTHANA