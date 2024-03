Vacanze di primavera: le migliori attrazioni italiane

Sentite l’aria di primavera nell’aria? Allora è il momento di organizzare il viaggio giusto! Anche in giornata, perché le ferie lunghe vengono di solito destinate all’estate. Oppure un weekend insieme alla dolce metà, all’amica di sempre o in famiglia. Qualsiasi sia la decisione, in Italia non mancano i luoghi ideali dove divertirsi: quali sono le migliori attrazioni italiane? Diverse, dall’Acquario di Genova a Mirabilandia: vi raccontiamo cosa fare!

Acquario di Genova

È tra le, e trascorrere una giornata qui vuol dire vivere un vero e proprio viaggio “unico” alla scoperta del… mare! Pensiamo alla possibilità di ammirare specie che mai nella vita potremmo vedere dal vivo. Ecco, siamo abituati ad andare al mare, ma non tutti si immergono: l’Acquario di Genova ci mostra un mondo che normalmente è segreto ai nostri occhi.

Del resto, Genova è la metropoli marina per eccellenza, una città con una storia gloriosa a dir poco. E qui l’Acquario, con i suoi percorsi, è pronto a stupirci. Cosa vedere? La lista è lunga, ma la sala che apre il percorso espositivo dell’Acquario è il Pianeta Blu: possiamo proseguire dirigendoci alla famosa Grotta delle Murene, oppure fermarci alla Laguna delle Sirene, o ancora rimanere senza parole di fronte alla Baia degli Squali.

Molto carina è la Sala delle Cinque Terre, che ci mostra la flora marina proprio della zona, come la Castagnola Rossa, la Gorgonia Rossa e il Falso Corallo Nero. Per chi poi ha sempre sognato di immergersi nelle profondità del mare, allora è la Sala degli Abissi il punto ideale da raggiungere: con i visori Samsung Gear VR, potremo ammirare il gioco di luci e di ombre.

Gardaland

è quello che ci vuole per staccare totalmente la spina e stare insieme alla famiglia o con gli amici più cari. L’Acquario di Genova ci porta alla scoperta del mare, ma Gardaland è decisamente l’attrazione ideale per chi non rinuncia all’adrenalina vissuta in prima persona.

Diverse sono le attrazioni da provare: Space Vertigo, Colorado Boat, Ramses: il risveglio, Time Voyagers. Anche qui è possibile comunque visitare un Acquario, ovvero il Gardaland Sea Life Aquarium. O magari lanciarsi all’avventura con il famoso Oblivion The Black Hole.

Non mancano in ogni caso punti di ristoro, come la Locanda del Corsaro, un Sushi Restaurant, fast food o pizzeria, così da rispondere alle esigenze di tutti, grandi e piccini!

Mirabilandia

Dal 1992,accompagna gli italiani. Proprio così. Un grande progetto che è stato realizzato nella Riviera Romagnola, da sempre punto di riferimento per ragazzi e adulti che vogliono staccare la spina e fare un bel weekend al mare. Questo parco divertimenti è uno dei più amati nel Paese: si estende per 850.000 mq, e le

Alcune delle esperienze da fare assolutamente? Citiamo l’Aquila Tonante, il Divertical, Hot Wheels City, Rio Bravo, Desmo Race o ancora El Dorado Falls. Tra gli spettacoli imperdibili menzioniamo L’ultimo Pan, ricchissimo di effetti speciali e acrobazie che lasciano a bocca aperta grandi e piccini.

Il vero fiore all’occhiello di Mirabilandia è naturalmente il Katun: per veri coraggiosi. C’è chi si divertirà ridendo (e chi urlando), ma è una di quelle emozioni che difficilmente si dimenticano.

Italia in Miniatura

Chiudiamo la nostra lista delle attrazioni da vedere in giornata in Italia con un altro grande classico presente in Romagna, ovvero. È a dir poco perfetta per le famiglie, dal momento in cui ci sono molte attrazioni dedicate ai più piccoli, come

Gli adulti, però, rimangono indubbiamente affascinati dall’opportunità di navigare lungo i canali di Venezia, oppure di ammirare un borgo toscano. L’idea è intrigante, anche perché dà l’opportunità di visitare l’Italia in poche ore, riprendendo le attrazioni più famose, come appunto il Canal Grande, Piazza San Marco, il Duomo di Milano, Palazzo Vecchio di Firenze, la Reggia di Caserta. Non mancano però le giostre, o ancora le piste di Go Kart: negli spazi all’aperto, infine, si esibiscono gli acrobati.