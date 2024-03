A Pagno continuano le iniziative del Centro Culturale, punto di riferimento del territorio

oggi pomeriggio, martedì 26 marzo, alle ore 16.45, a Pagno via Caduti Liberazione 8, si terrà un Laboratorio per bambini dal titolo “Lo Strano Uovo", mentre da giovedì 28 marzo, alle ore 18.00, torneranno gli appuntamenti settimanali con le lezioni di ginnastica dolce. Questi progetti si inseriscono all’interno delle attività promosse dal centro culturale del Salotto della Valle Bronda e che dallo scorso anno è diventato un punto di riferimento per il territorio.

"Il nostro Salotto è un laboratorio di idee in continua evoluzione. Frutto dell’impegno dei tanti volontari che mettono le loro capacità e la loro passione a disposizione della comunità”. Spiega Paolo Radosta, uno dei volontari dell’associazione culturale. “Continuiamo ad ospitare talenti, a proporre attività, ad essere vetrina per quegli scrittori locali che possono così presentare i loro libri - ha aggiunto. "Siamo molto contenti del successo riscosso dalle iniziative e del fatto che continuiamo a registrare un aumento delle presenze e dell' interesse anche da parte di persone esterne alla valle” - dice - "Il gruppo degli organizzatori è composto da amici residenti in Valle, tutte persone Sono loro la vera essenza di questo luogo. Invitiamo tutti a seguire la nostra pagina facebook "Salotto della Valle Bronda" per essere sempre aggiornati sulle novità".

I locali, inaugurati lo scorso agosto a Pagno in via Caduti per la Liberazione 8, hanno ospitato in pochi mesi numerose attività, corsi, laboratori, presentazioni di libri diventando un punto di riferimento per tutta la comunità della Valle. L’ultimo appuntamento è stato quello di pochi giorni fa con il Laboratorio di Pastiera Napoletana, realizzato da Giuseppina D'Amato, e che ha permesso ai partecipanti di scoprire i trucchi per creare un perfetto dolce pasquale.

Per questa settimana vengono rimandare le consuetudinarie lezioni di Balli Occitani del Venerdì sera, che riprenderanno dopo Pasqua.