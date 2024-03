A Savigliano va in scena “Senza motivo apparente”, a 37 anni dal tragico agguato al dottor Amedeo Damiano

A 37 anni dall’omicidio di Amedeo Damiano, presidente dell’allora Ussl 63, (Unità socio-sanitaria locale), ucciso in un agguato la sera del 24 marzo 1987 nell’androne del suo palazzo a Saluzzo mentre stava rincasando, domani sera, mercoledì 27 marzo alle 21 al teatro Milanollo di Savigliano, torna in scena ‘Senza motivo apparente’, monologo scritto e recitato da Christian La Rosa.

L’attore e regista ha scritto il testo sulla vicenda prendendo spunto dal libro di Sergio Anelli ‘Omicidio in danno del dottor A.’ trasponendolo nel testo teatrale con la collaborazione di Vittorio Gazzera.

Lo spettacolo va in scena con il patrocinio del Comune di Savigliano, della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano e in collaborazione con il Teatro del Marchesato di Saluzzo.

L’agguato ad Amedeo Damiano è fortemente macchiato da atteggiamenti i cui stampi si avvicinano parecchio a quelli di carattere mafioso.

Il dottor A. stava tornando a casa, al termine di una comune giornata di lavoro alla guida dell’Ussl di Saluzzo. Aveva appena varcato la porta del palazzo del centralissimo corso Italia, dove viveva con la moglie Giuliana Testa e quattro figli, quando nell’androne dell’abitazione due uomini aprirono il fuoco.

Quello che doveva chiaramente essere una sorta di avvertimento, una ‘gambizzazione’ finirà però in tragedia. I colpi di pistola oltre a fratturargli il femore, lesionarono anche il midollo spinale, paralizzandolo.

Dopo un lungo calvario in diverse strutture ospedaliere Damiano morirà a distanza di 100 giorni dall’attentato, il 2 luglio 1987, mentre era ricoverato in una clinica di Imola dove era stato portato per un disperato tentativo di riabilitazione.

“In un Paese dove si preferisce dimenticare il passato, così da poterlo ripetere senza rimorsi di coscienza - spiega l’attore e regista Christian La Rosa – quando nel 2017, a 30 anni di distanza dall’omicidio Damiano, mi hanno chiesto di occuparmi di un evento cittadino di tale importanza lo feci volentieri con l’unica ‘arma’ a mia disposizione: il teatro”.

La Rosa ha avuto la possibilità di confrontarsi a lungo con la famiglia Damiano e di accedere alla rassegna stampa dell’epoca e soprattutto al libro di Sergio Anelli “Omicidio in danno del Dottor A.”, una ricostruzione estremamente dettagliata dei fatti.

Una storia non solo cuneese, ma italiana che nasce anche grazie al forte interesse del figlio della vittima Giovanni Damiano (che sarà presente in sala durante la rappresentazione) e della Consulta provinciale Giovanile di Saluzzo.

Lo spettacolo di domani sera, mercoledì 27 marzo, sarà a ingresso libero con assegnazione posto obbligatoria recandosi all’Ufficio Cultura del Comune di Savigliano aperto dalle 9 alle 12 o telefonando al numero 0172-710235.