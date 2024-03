Bartolomeo Bellanova e la poesia come militanza per il prossimo appuntamento con Granda in Rivolta a Fossano

Lunedì 8 aprile alle 21,15 il locale di via Ancina 7 a Fossano ospiterà il poeta bolognese Bartolomeo Bellanova. Nato a Bologna, dopo un percorso di studi finanziari si avvicina alla letteratura e pubblica i romanzi La fuga e il risveglio (Albatros Il Filo 2009) e Ogni lacrima è degna (In.Edit 2012). Partecipata ad antologie poetiche tra cui Sotto il cielo di Lampedusa -Annegati da respingimento (Rayuela 2014), Sotto il cielo di Lampedusa –Nessun uomo è un’isola (Rayuela 2015) e Distanze obliterale –Generazioni di poesie sulla rete (Puntoacapo 2021). Ha fatto parte della redazione della rivista culturale lamacchinasognante (www.lamacchinasognante.com) nata nel 2015 e attiva fino al 2023. Ha pubblicato la raccolta poetica A perdicuore –Versi Scomposti e liberati (David and Matthaus 2015). É uno dei curatori dell’antologia Muovimenti –Segnali da un mondo viandante (Terre d’Ulivi 2016) che contiene gli scritti di 46 autori provenienti da 16 Paesi del mondo, attori in prima persona di fenomeni migratori. Ha pubblicato la silloge poetica Gocce insorgenti (Terre d’Ulivi 2017) e il suo terzo romanzo La storia scartata (Terre d’Ulivi 2018). Ad è stata pubblicata la raccolta poetica Diramazioni (Ensemble). Perdite (Puntoacapo Editore) è il suo ultimo lavoro poetico pubblicato a . Fa parte da dello staff di Bologna in Lettere, spazio di dialogo e condivisione di letteratura contemporanea. A dialogare con l’autore ci sarà Davide Sandalo, nato a Villadose (Ro) 1-5-1960, vive a Barbaresco (Cn). Laurea in lettere e filosofia a Genova. Insegna Italiano e Storia presso Istituto Einaudi, Alba. Ha scritto su Cesare Pavese per il cinquantesimo della morte nella miscellanea "Descrivere la collina con Cesare nel Parco", Parco di Crea editore, 2000. Sui temi Unesco su "Belvedere il Monferrato" Editrice il Monferrato, 2009. Per il MIUR ha realizzato la pubblicazione Futurismo SlowFood, Fast Slow il testacoda di un secolo, 2013. Ha scritto su Umberto Eco nella miscellanea "Sulle spalle di Umberto. Testimonianze alessandrine di/su/per Umberto Eco", Edizioni dell'Orso, 2019. Per il centenario fenogliano ha scritto Beppe Fenoglio 1922-2022, Il sangue di Langa, Associazione Amici di San Bovo editore, 2022.