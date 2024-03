Non solo Caravaggio: in esposizione a Palazzo Mazzetti di Asti anche opere di altri artisti locali e internazionali (VIDEO)

Al netto dell’enorme rilevanza culturale e artistica delle due opere caravaggesche esposte (ovvero la “Canestra" giunta in prestito dall’Ambrosiano di Milano e il “San Girolamo Scrivente”), la mostra “La Canestra di Caravaggio. Segreti ed Enigmi della Natura Morta”, ospitata fino al 7 aprile 2024 presso Palazzo Mazzetti, autentico gioiello del barocco astigiano, offre la possibilità di ammirare numerose altre opere di artisti sia locali che internazionali.

Come nel caso di Jan Brueghel il Giovane, esponente della terza generazione di artisti fiamminghi, che visse e operò in Italia avendo come mecenate il cardinale Borromeo, lo stesso di suo padre e di Caravaggio. Le sue nature morte, spesso caratterizzate da una ricca varietà di fiori e altri elementi naturali, sono celebri per la loro vivacità e dettaglio minuzioso.

Opere che non solo deliziano l’occhio per la loro composizione equilibrata e l’uso di colori vivaci, ma che sono anche ricche di simbolismi e allegorie, riflettendo spesso i temi della vanità e della brevità della vita.

Pur non avendo avuto, a differenza del collega belga, l’occasione di viaggiare e confrontarsi con altre tendenze pittoriche, anche le opere di Orsola Maddalena Caccia (1596 – 1676) ricordano lo stile fiammingo, con una composizione equilibrata e un’attenta disposizione verticale degli elementi compositivi.



Figlia del pittore Guglielmo Caccia, detto “Il Moncalvo”, l’artista venne indirizzata alla vita monastica che trascorse per buona parte nel convento di Moncalvo, collaborando spesso con il padre.

Le sue opere, che includono sia dipinti devozionali che nature morte, riflettono la sua profonda spiritualità e la sua abilità tecnica, al punto da consentirle di essere stata una delle poche donne in grado di affermarsi nell’ambiente artistico dell’epoca.

INFO E PREZZI

Palazzo Mazzetti - Corso Vittorio Alfieri 357, Asti

Orario: tutti i giorni 10-19 (la biglietteria chiude alle 18)

Biglietti mostra Caravaggio: 13 euro (10 euro ridotto)

Biglietto Smarticket: 10 euro intero, 8 euro ridotto, 5 euro residenti Asti e Provincia

Informazioni e prenotazioni: 0141/530.403, 388/164.09.15

www.museidiasti.com

info@fondazioneastimusei.it oppure prenotazioni@fondazioneastimusei.it

SMARTICKET: TANTE ESPERIENZE CON UN SOLO BIGLIETTO

Grazie al biglietto, combinabile con quello della mostra,non solo alle collezioni permanenti di Palazzo Mazzetti, ma anchee, a partire dal 1° aprile,. Acquistando un solo biglietto, è quindi possibile, dalle sue origini romane allo splendore dell'età barocca.

L'acquisto del biglietto Smarticket è semplice e immediato, disponibile direttamente sul sito o sull'app dei Musei di Asti, o presso la biglietteria unica di Palazzo Mazzetti.

Gli orari di apertura della mostra e delle sedi museali sono dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso alle 18, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica.

Non perdere l'opportunità di immergerti nell'autenticità e nel fascino millenario di Asti attraverso i suoi musei e le sue straordinarie opere d'arte.