Pian Munè di Paesana, sci e gastronomia per il lungo weekend di Pasqua

Pian Munè di Paesana è pronta ad accogliere i suoi tantissimi ed affezionati frequentatori nelle giornate di 30, 31 e lunedì 1 aprile.



Qui, come da tradizione, la Pasqua non sarà soltanto sci.

Lunedì 1 aprile: Pasquetta nei rifugi per una festa proprio come te l'aspetti e pranzo a scelta tra il Rifugio a valle e il Rifugio in quota con Menù Grigliata di Carne o Vegetariana, dolce e acqua a 26 euro. Orario a scelta tra le 12 e le 14 - dentro o fuori in terrazza.

Info: 328 6925406, info@pianmune.it e www.pianmune.it.