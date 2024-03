Valorizzare il patrimonio per un turismo diversificato attraverso le strategie per la promozione del territorio cuneese e piemontese

Elisa Tarasco titolare dell'Azienda agricola biologica "Essenza Monviso" in località Pian della Regina, a Crissolo, fa una riflessione sul patrimonio storico-culturale, naturale ed enogastronomico del Piemonte, con particolare attenzione alla Provincia di Cuneo.

“Il Piemonte vanta un patrimonio artistico, storico, culturale e naturalistico di ineguagliabile valore.

E la Provincia di Cuneo ne è grande protagonista.

È fondamentale promuovere e valorizzare un'offerta turistica diversificata che integri il patrimonio storico-culturale con quello ambientale e agroalimentare.

Sempre di più, infatti, le mete turistiche sono scelte in base all'attrattività delle proposte e delle strutture ricettive.

I recenti dati forniti dall’Osservatorio turistico regionale sugli afflussi turistici lo confermano: nel 2023 il turismo in Piemonte ha segnato un nuovo record, con oltre 6 milioni di arrivi e 16 milioni di presenze registrate. Questo risultato è stato trainato principalmente dal turismo estero, che ha registrato una crescita del 15% rispetto al 2022.

La spesa complessiva dei turisti esteri ha superato gli 810 milioni di euro, rappresentando un significativo impulso per l'economia locale con un aumento della spesa complessiva di oltre il 22% rispetto al 2022.

Questi dati confermano il Piemonte come una destinazione turistica di grande attrattiva per i visitatori internazionali e di eccellenza, capace di offrire esperienze uniche e indimenticabili a tutti coloro che scelgono di esplorare le sue meraviglie.

Quindi è fondamentale il sostegno al miglioramento continuo dell'offerta turistica contrastando il degrado e le barriere architettoniche e sostenendo i servizi alle famiglie, implementando l'informatizzazione e la digitalizzazione anche per le piccole imprese, servizio strategico per comunicare e promuovere le attività turistiche.

La scelta da parte dei flussi turistici è dettata anche in base alla cultura enogastronomica di cui la nostra Regione e la Provincia di Cuneo vantano un patrimonio d’eccellenza.

È quindi prioritario continuare a investire e sostenere le strade del gusto, del vino, i distretti del cibo che sono di grande attrattiva per i turisti.

Continuare inoltre a sostenere lo sviluppo del cicloturismo programmando nuove piste ciclabili che possano includere territori ricchi di patrimonio culturale, naturale e agroalimentare.

È necessario investire sui grandi eventi, anche sportivi, e allo stesso tempo promuovere capillarmente i piccoli eventi locali continuando a supportare le Pro Loco e le associazioni di promozione dei territori.

Tenere sempre in primo piano il sostegno al turismo montano invernale che ha delle ricadute economiche importanti sui territori e supporta le professioni che si esercitano in montagna come quelle di: maestri di sci, guide alpine e gestori di rifugi, primi custodi delle terre alte, reali presidi del territorio.

La nostra Regione vanta un arco alpino di unica bellezza con percorsi escursionistici e di trekking che attraggono turisti da tutta Europa.

Fondamentale è la continua promozione della GTA (Grande Traversata delle Alpi) che vede nella nostra Provincia tappe di bellezza esclusiva e che si conclude nella confinante Liguria con cui è fondamentale rivitalizzare i percorsi sia ciclabili che a piedi come già è stato fatto dal progetto RivierALP con partner la Provincia di Imperia, la Provincia di Cuneo e le Alpi Marittime.

La nostra Provincia confina con la vicina Francia con cui gli scambi turistici ed economici sono da sempre importanti ed è bene continuare a mantenere forte questo legame, sostenendone i collegamenti come il Treno delle Meraviglie che da Cuneo collega la Liguria e la vicina Costa Azzurra passando per Limone Piemonte e la splendida Valle Roya”.