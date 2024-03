Ottima partecipazione all'incontro sulla Salute Mentale a Cuneo

Grande interesse da parte del pubblico per la conferenza organizzata dal circolo PD di Cuneo e dai Giovani Democratici della provincia di Cuneo sul tema "Salute mentale: necessità e soluzioni possibili" svoltosi sabato 23 marzo.

L'incontro, condotto dal Segretario provinciale dei Giovani Democratici Francesco Fragolino, e arricchito dagli interventi della sindaca di Cuneo Patrizia Manassero e dell'onorevole Chiara Gribaudo, si è sviluppato su tre diverse aree tematiche. Il dott. Maurizio Arduino (psicologo, esperto di autismo) e la dott.ssa Maria Chiara Giraudo (neuropsichiatra infantile) hanno affrontato la tematica del disagio giovanile, analizzando le maggiori criticità che si affrontano nel processo di crescita dei bambini fino all'età adulta e portando diversi dati per visualizzare la situazione attuale nel nostro paese; il dott. Marco Isaia (psicologo, esperto di carceri) ha illustrato la tematica del disagio psicologico nelle carceri, confrontando il modello italiano e quello francese; la dott.ssa Marianela Zamora (psicologa, esperta di disturbi alimentari) e Nicole Barbieri (GD Cuneo, attivista sul tema) hanno portato alcune soluzioni per un fenomeno in grande crescita come i disturbi alimentari.

Il Segretario GD Fragolino: “Gli incontri di questo genere hanno lo scopo di sensibilizzare la popolazione verso tematiche di cui si parla troppo poco, ma che condizionano molto la nostra società. Continueremo a proporre iniziative simili nei prossimi mesi sul territorio.”