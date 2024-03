Giochi matematici: quattro studenti del liceo Bodoni di Saluzzo alla finale nazionale a Milano

Quattro alunni del liceo scientifico Bodoni di Saluzzo, sabato 25 maggio, disputeranno all’Università Bocconi di Milano la finale nazionale dei Campionati internazionali di Giochi matematici.

Nella categoria C2, riservata alle classi terza media e prima superiore, dei 12 concorrenti della provincia di Cuneo che si sono guadagnati il pass per la finale nazionale, 3 sono alunni dello scientifico Bodoni di Saluzzo e sono tutti quattordicenni.

Federico Sapei, di Manta frequenta la 1ªD dello scientifico ad indirizzo in scienze applicate, parteciperà alla sua seconda finale nazionale.

Martina Baudino di Saluzzo della 1ªS2, ad indirizzo sportivo, che affronterà per la prima volta questa competizione a livello nazionale

Davide Perotto di Paesana della 1ªA del liceo scientifico tradizionale, alla sua terza finale nazionale.

Nella categoria L1, dedicata alle classi seconda, terza e quarta superiore, 3 studenti della provincia di Cuneo hanno ottenuto l'ammissione alla finale nazionale. Tra di loro, spicca la presenza del saluzzese Alfonso Laviano, 16 anni, della 3ªD del liceo scientifico Bodoni con indirizzo in scienze applicate, che si appresta a disputare la sua seconda finale nazionale.

“Da quest’anno io e la mia collega Simona Viale (entrambi insegnanti di Matematica e Fisica) – spiega il professor Fabio Alberti - abbiamo attivato un progetto chiamato ‘Pomeriggi Matematici’, basato su 5 incontri extracurricolari a cadenza mensile, nei quali vengono proposti quesiti di carattere matematico le cui strategie risolutive sono poi discusse con gli studenti, oppure approfondimenti relativi ad argomenti interessanti ma non trattati nella normale programmazione curricolare.

Nel prossimo, ad esempio, approfondiremo la figura di Leonardo Pisano detto Fibonacci ed esploreremo insieme alcune curiosità legate alla famosa successione che porta il suo nome”.

Oltre ai quattro studenti del liceo Bodoni campioni di Matematica anche i professori Fabio Alberti e Simona Viale hanno gareggiato al Giochi matematici per la categoria “Grande Pubblico” (aperto a persone dal secondo anno di Università in poi) ma sono ancora in attesa di sapere se si sono qualificati per la finale nazionale di Milano.