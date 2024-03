Bocce: Memorial Pinin e Carlo De Chiesa, la quadretta di casa dell'Auxilium si aggiudica la 50^edizione

Trionfa la quadretta dell’Auxilium Azienda Agricola Paolo Bertea nella edizione numero 50 del Memorial Pinin e Carlo De Chiesa.

Marco Capello, Nicolò Buniva,Bruno Minetti ed Enzo Borretta si sono aggiudicati la prestigiosa competizione boccistica del volo battendo in finale per 13 a 3 la Forti Sani Fossano e-on con Valter Panero, Davide Manolino, Enrico Garelli ed Umberto Ariaudo.

Una finale di breve durata, circa un’ora di gioco, nella quale il team di casa dopo essere partito in svantaggio per 0- 3, riusciva a recuperare terreno portandosi sul 3 pari, 5 a 3, 10 a 3, per chiudere con sicurezza il match.

Una serata in ogni caso suggestiva, caratterizzata come sempre sin dal primo turno di gioco con un numeroso pubblico e da una affollata tribuna vip, con oltre famiglia De Chiesa con Paolo ed figlio Nicola, Alberto e Franco accompagnato dalla moglie Attilia Gullino in rappresentanza anche per il Comune di Saluzzo, autorità politiche ed istituzionali, sportive, federali, sponsor.

Il via alla finale con il lancio del pallino di Paolo De Chiesa, facente parte della Valanga Azzurra ed ora noto commentatore per lo sci per la Rai.

Al termine del match, si è proceduto alla premiazione delle formazioni finaliste e della terze classificate Auxilium Celestino e Margherita Vassallo con Alberto Barale, Daniele Grosso, Fabrizio Nasi Paolo e Francesco Costa e Pozzo Strada Torino con Claudio Franco, Maurizio Cesano, Carlo Michelotto e Davide Picca, nel corso della quale il direttivo della Bocciofila Auxilium Saluzzo con a capo il presidente Pietro Fornetti, ha voluto donare alla famiglia De Chiesa, in occasione della 50 esima edizione, un quadro con la maglia del club saluzzese riportante il nominativo della famiglia.

La direzione di gara della kermesse notturna è stata di Davide Gallo con la collaborazione di Gianfranco Reinaudo.